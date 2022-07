Der FC Südtirol leiht Marco Pompetti aus

Bozen – Marco Pompetti wird in der Saison 2022/23 das Trikot des FC Südtirol tragen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis – mit Vertrag bis zum 30. Juni 2023 – von Inter Mailand.

Geboren am 22. Mai 2000 in Pescara, ist Marco Pompetti ein zentraler Mittelfeldspieler, welcher vorwiegend die Position des Spielmachers bekleidet. Er verfügt über eine überdurchschnittliche Spielübersicht, zeigt aber auch gegen den Ball große Leistungsbereitschaft.

Fußballerisch großgeworden ist Pompetti im Jugendsektor seines Heimatclubs Pescara. In der Saison 2016/17 sammelte er seine ersten Einsätze – am Ende der Meisterschaft waren es zehn – mit dem Junioren-Team der Delfine. In der darauffolgenden Spielzeit wechselte Pompetti in die „Primavera“ von Inter Mailand. Unter der Leitung von Coach Stefano Vecchi gewann er im ersten Anlauf den „Scudetto“ sowie den prestigevollen Viareggio Cup. Den Italienmeistertitel sicherten sich die „Nerazzurri“ auch dank eines Treffers von Matteo Rover in der Verlängerung des Finalspiels gegen Fiorentina.

Zu Beginn seines zweiten Jahres in Mailand wurde Armando Madonna als neuer Cheftrainer der Junioren engagiert. Die Schwarz-Blauen beendeten jene Meisterschaft – hinter Atalanta – auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im Sommer 2019 wechselte Pompetti zu Sampdoria, bei welcher er weitere Primavera-Erfahrung sammeln konnte und für ein Serie A-Match – dem Heimspiel gegen Juventus – nominiert wurde. In der Winterpause wurde der heute 22-Jährige zu Pisa ausgeliehen, wo er sein erstes Serie B-Match bestritt.

Die Saison 2020/21 absolvierte Pompetti mit Cavese im Kreis C der Serie C. Mit dem Club aus Cava de‘ Tirreni bestritt er 21 Ligaspiele und erzielte dabei seinen ersten Treffer als Profifußballer. Die vergangene Spielzeit verbrachte Pompetti – immer auf Leihbasis – mit dem Club, in welchem er ausgebildet wurde. Im Trikot Pescaras bestritt er 31 Meisterschaftsspiele, drei Playoff-Matches und zwei Serie C-Pokalbegegnungen. Seine starken Leistungen wurden u.a. durch fünf Treffer – vier in der Regulären Saison und einen in den Playoffs – und elf Vorlagen – neun in der Meisterschaft und zwei im Serie C-Pokal – unterstrichen.

Der FC Südtirol gibt seine ersten Aussagen als FCS-Profi wieder: „Es macht mich natürlich sehr glücklich, Teil eines so bedeutenden Vereins zu werden. Aufgrund der Tatsache, dass ich in der selben Leistungsklasse spielte, habe ich den FC Südtirol in der vergangenen Saison stets verfolgt. Die Mannschaft hat es sich absolut verdient, den Meistertitel zu holen. Für mich ist es eine große Ehre, zum FC Südtirol zu wechseln und kann es kaum erwarten, meine Mitspieler kennenzulernen. Ich habe mir fest vorgenommen, stets mein Bestes zu geben, um meine Höchstleistung abrufen zu können.“

„Es gab viele Elemente, welche meine Entscheidung positiv beeinflusst haben. Dank der Gespräche mit dem Sportdirektor und dem Verein, aber auch jene mit meinen ehemaligen Mitspielern bei Pescara und den anderen Clubs, weiß ich, für was der FC Südtirol steht. Alle Gesprächspartner meinten, dass der Verein über eine ausgezeichnete Struktur bzw. Organisation verfügt und für großartige Arbeitsverhältnisse sorgt. Ich kann nicht leugnen, dass die Worte des Sportdirektors Paolo Bravo und des Trainers eine entscheidende Rolle in meiner Entscheidung spielten. Ich fühle mich als wichtiger Bestandteil des Projekts und werde versuchen, dieses Vertrauen schnellstmöglich zurückzuzahlen.“

„Auf meinem Posten trägt man eine große Verantwortung, das gilt jedoch auch für die zentralen Positionen in der Abwehr und im Sturm. Um dem Druck standzuhalten, braucht es Charakter und Persönlichkeit. Diese Tatsache sehe ich als Ansporn, um meine Höchstleistung anzustreben und über meine Grenzen hinauszuwachsen. Es gibt etliche zentrale Mittelfeldspieler, welche ich sehr bewundere und von denen ich mir etwas abschauen möchte. Ganz oben auf dieser Liste steht Andrea Pirlo, einer der allergrößten Spieler überhaupt. Wenn wir die aktiven Spieler betrachten, bin ich ein großer Fan von Verratti und Kroos.“

„In Pisa durfte ich erstmals Serie B-Luft schnuppern. Leider gelang es mir in jenen sechs Monaten nicht, meine Qualitäten zur Geltung zu bringen. Ich bin überzeugt, dass ich die vom FC Südtirol geschaffenen Voraussetzungen nutzen werde, um mein Können unter Beweis zu stellen. Meine erste wahre Serie B-Saison beginnt hier in Südtirol.“

„Es freut mich riesig, erneut mit Matteo Rover zusammenzuspielen. Mit den Junioren von Inter Mailand gewannen wir gemeinsam einen Italienmeistertitel sowie einen Viareggio Cup. Matteo war ein großartiger Teamkollege und auch außerhalb des Spielfeldes verstanden wir uns prima. In Mailand besuchten wir sogar die selbe Schule. Wir erlebten viele großartige, aber auch einige schwierige Momente. Wir sind die Dinge aber stets mit der richtigen Einstellung angegangen. Ich freue mich bereits, Matteo wieder zu sehen.“

Der Club heißt Marco Pompetti herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Südtirol.

Luca Belardinelli wechselt zum FC Südtirol

Luca Belardinelli wird die Saison 2022/23 mit dem FC Südtirol bestreiten. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis – bis zum 30. Juni 2023 – vom Serie A-Club Empoli.

In der vergangenen Saison bestritt Belardinelli mit Pro Vercelli in der Serie C seine erste Profimeisterschaft. Mit den „Bianche Casacche“ absolvierte er insgesamt 23 Pflichtspiele, darunter auch zwei Playoff-Begegnungen.

Geboren am 14. März 2001 in Ravenna, ist Luca Belardinelli ein gelernter Achter, obwohl er in jungen Jahren vorwiegend als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt wurde. Der heute 21-Jährige ist in Senigallia großgeworden und zeigte bereits in seinem ersten Club, der Fußballschule Vigorina, ein großes Talent in Sachen Technik, Beweglichkeit, Persönlichkeit und Körperstärke.

Scouts von Empoli sahen in Belardinelli ein großes Talent und überzeugten sich nach einigen Probetrainings, den jungen Mittelfeldspieler in die eigene Fußballakademie aufzunehmen. In der U17 Empolis entwickelte er sich zu einem absoluten Führungsspieler, woraufhin ihm die Kapitänsbinde der Mannschaft anvertraut wurde.

Unter der Leitung des jetzigen FCS-Trainers Lamberto Zauli meisterte Belardinelli in der Saison 2017/18 den Aufstieg in die Spielklasse „Primavera 1“. In der darauffolgenden Saison schaffte man gemeinsam den Klassenerhalt in der höchsten Junioren-Liga. Der Mittelfeldspieler zählte auch unter Zaulis Nachfolger, Antonio Buscè, zu den absoluten Schlüsselspielern und gewann mit den Toskanern in der Saison 2020/21 den „Scudetto Primavera“.

Belardinelli wurde zwischen 2018 und 2020 von den Nationaltrainern Daniele Franceschini und Alberto Bollini für die italienische U18- bzw. U19-Auswahl einberufen. Im Februar 2020 nominierte ihn Roberto Mancini für ein Stage der „Azzurri“, welches aufgrund des Ausbruchs der Pandemie jedoch abgesagt werden musste.

Der FC Südtirol gibt seine ersten Aussagen als FCS-Profi wieder: „Ich freue mich über die Möglichkeit, für diesen Club zu spielen sowie über die Gelegenheit, mein Können in der Serie B unter Beweis zu stellen. Ich kenne die Infrastrukturen des Vereins und hatte während den Gesprächen mit dem Sportdirektor und dem Coach das Gefühl, gewollt und geschätzt zu werden. Ich bin bereit, meinen Beitrag zum Wohl des Teams zu leisten und werde stets mein Bestes geben.“

„Ich bin im Jugendsektor Empolis großgeworden und konnte diesen Lebensabschnitt mit dem Primavera-Italienmeistertitel im Jahr 2021 erfolgreich abschließen. Coach Lamberto Zauli genießt bei mir ein hohes Ansehen, gemeinsam stiegen wir in Empoli in die „Primavera 1“ auf und schafften im Folgejahr den Klassenerhalt. Zusammen erlebten wir eine äußerst erfolgreiche Zeit. Im vergangenen Jahr bestritt ich mit Pro Vercelli meine erste Profimeisterschaft und bin nun für meinen nächsten Karriereschritt bereit.“

„Ich hatte das Privileg, für Italiens Jugendnationalmannschaften zu spielen. Mit Gewissheit kann ich sagen, dass für einen Spieler jene Momente zu den allerschönsten überhaupt zählen.“

„Ich bin ein zentraler Mittelfeldspieler, der sich gerne in Offensivaktionen einschaltet. Doch wie gesagt, bin ich in allererster Linie hier, um dem Trainer und dem Team zu dienen. Es freut mich riesig, wieder mit Marco Curto zusammenspielen zu können. Er war für mehrere Saisonen mein Mitspieler in Empoli.“

Der Club heißt Luca Belardinelli herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Südtirol.