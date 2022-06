Der FC SÃ¼dtirol verlÃ¤ngert mit Giacomo Poluzzi

Bozen – Mit großer Freude teilt der FC Südtirol mit, weiterhin auf die Dienste von Giacomo Poluzzi zählen zu können. Der erfahrene Torhüter, dessen Vertrag im Juni dieses Jahres ausgelaufen wäre, hat sich mit dem weißroten Club auf ein neues Zweijahresabkommen geeinigt. Das unterzeichnete Arbeitspapier läuft demnach bis Ende Juni 2024.

Geboren am 25. Februar 1988 in Bologna, startete Poluzzi seine Karriere im Erwachsenenfußball bei Crevalcore in der Serie D (2005/06). In derselben Spielklasse hütete er anschließend den Kasten von Carpi, Giacomense, Este und Città di Castello. Am Ende jenes Quadrienniums kehrte er zur Giacomense zurück, mit welcher er drei Spielzeiten in der Serie C2 bestritt. Als der Club aus Masi San Giacomo im Jahr 2013 zur heutigen Spal Ferrara wurde, wechselte Poluzzi zu Alessandria.

Auf das Biennium im Piemont folgten eineinhalb Jahre mit Fidelis Andria in der Serie C, ehe er im Winter 2017 als neuer Ersatzgoalie von Spal engagiert wurde. Am Ende jener Saison feierte Poluzzi mit den „Estensi“ den historischen Aufstieg in die Serie A. Als dritter Torwart von Spal verwirklichte er seinen Traum, in der höchsten italienischen Profiliga auf dem Spielfeld zu stehen: In den Schlussminuten des Gastspiels bei Chievo Verona (Mai 2019) wurde Poluzzi anstelle des Stammtorhüters Emiliano Viviano eingewechselt.

Als Poluzzi sich entschied, ein neues Abenteuer als „Nummer 1“ erleben zu wollen, zog es ihn zu Virtus Francavilla in die Serie C. Seine starken Leistungen in Apulien weckten das Interesse des FC Südtirol, bei welchem er im Sommer 2020 einen Zweijahresvertrag unterzeichnete.

Seither bestritt Poluzzi für den FC Südtirol 83 Pflichtspiele. In 49 dieser Matches konnte der aus Bologna stammende Schlussmann zu Null spielen. Mit nur neun Gegentreffern in der Meisterschaft – bester Wert in sämtlichen europäischen Profiligen – und einer Unschlagbarkeitssträhne von insgesamt 1.019 Minuten sorgte Poluzzi im Laufe dieser Saison auch außerhalb der Landesgrenzen für Aufsehen.

„Es macht mich überglücklich, nach dieser großartigen Saison meinen Vertrag hier zu verlängern und weiterhin Teil dieses Clubs zu sein. Ich freue mich, meine Fähigkeiten in einer so bedeutsamen Meisterschaft unter Beweis stellen zu können. Mehrmals hatte ich erwähnt, dass dies mein großer Traum war“, so Goalie Giacomo Poluzzi.

„Ich bin sehr stolz darauf, dieses große Ziel gemeinsam mit meinen Mitspielern – als Meister der Serie C– erreicht zu haben. Ich durfte schon mal Serie B-Luft schnuppern. Die Möglichkeit, sich mit der Kategorie messen zu können, hatte ich jedoch nicht. Dieses Mal ist es anders, da ich durch den Haupteingang eintrete. Wir wissen, dass uns eine äußerst schwierige Meisterschaft bevorsteht. Die Leistungen des Vorjahres werden nicht ausreichen, wir müssen uns weiter steigern – bei mir angefangen. Ich habe jedoch große Ambitionen und bin hochmotiviert, die neue Saison anzugehen.“

Der FC Südtirol freut sich, gemeinsam mit Giacomo Poluzzi das Abenteuer Serie B anzugehen und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg in Bozen.