Der FC Südtirol verpflichtet Michele Marconi

Bozen – Michele Marconi ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Der weißrote Club hat sich mit dem vorherigen Transferrechteinhaber Alessandria auf einen permanenten Transfer geeinigt. Marconi erhält beim FC Südtirol einen Zweijahresvertrag mit Fälligkeit 30. Juni 2024.

Geboren am 13. Mai 1989 in Massa Marittima (Provinz Grosseto), ist Michele Marconi (1.86 cm) ein zentraler Stürmer, zu dessen größten Stärken der Körpereinsatz sowie das Kopfballspiel zählen. Mit dem Fußballspielen begonnen hat er bei Follonica, ehe er in noch jungen Jahren zu Margine Coperta, einem Partnerverein von Atalanta, wechselte.

Nach seinem Transfer zur „Dea“ feierte er am 20. April 2008, im Heimspiel gegen Juventus, sein Debüt in der Serie A. Unter der technischen Leitung von Luigi Delneri erzielte er nur wenige Wochen später gegen Genoa seinen ersten Treffer im italienischen Fußballoberhaus. Zwischen 2005 und 2008 durfte sich Marconi unter anderem 18 Mal das Trikot der italienischen Jugendnationalmannschaften überstreifen (U16 bis U18; insgesamt vier Treffer).

Der große Durchbruch im Erwachsenenfußball gelang ihm in der Saison 2013/14, als er von Venedig zu Alessandria verliehen wurde. Mit zehn Treffern in 30 Matches leistete Marconi einen bedeutenden Beitrag zur dritten Endplatzierung in der Serie C2, welche zur Qualifikation für die neue, einheitliche Drittliga führte. Der Mittelstürmer bestritt weitere zweieinhalb Jahre im Piemont, ehe er im Winter 2017 – auf Leihbasis – für sechs Monate nach Lecce wechselte.

Nach einer weiteren Spielzeit bei Alessandria, welche er mit einem Hattrick im Finale des Serie C-Pokals krönte, unterzeichnete Marconi im August 2018 ein Abkommen mit Pisa. Mit insgesamt zwölf Treffern – acht in der Meisterschaft und starke vier in den Playoffs – hatte der heute 33-Jährige einen großen Verdienst am Aufstieg in die Serie B. Marconi konnte auch in Italiens zweiter Liga sein Können unter Beweis stellen und zwischen 2019 und 2021 insgesamt 28 Meisterschaftstreffer für Pisa verbuchen. Zu Beginn der letztjährigen Saison kehrte er ein drittes Mal nach Alessandria zurück, wo er in 24 Ligaspielen drei Mal einnetzen konnte. Insgesamt stehen Marconi in der Serie B 94 Einsätze, 31 Treffer und sechs Vorlagen zu Buche.

„Vielen Dank für den herzlichen Empfang. Mein großes Ziel ist es, für das Wohl des Teams zu arbeiten und dabei einen bedeutenden Beitrag zu leisten. Ich bin natürlich sehr glücklich, für diesen Verein spielen zu dürfen und hoffe, dass wir gemeinsam tolle Erfolge feiern können“, erklärte Marconi.

Bis vor vier bis fünf Jahren habe er eine durchschnittliche Profikarriere gehabt, ohne größere Höhepunkte. „Gewendet hat sich das Blatt bei meinem Wechsel nach Pisa, wo wir die Serie C-Playoffs gewannen und zwei erfolgreiche Zweitligameisterschaften bestritten. Die gerade abgelaufene Saison war dagegen keine besonders erfolgreiche, aus verschiedenen Gründen. Nun hoffe ich, zu meiner Bestform zurückzufinden und dem Team zu helfen“, so Marconi.

In der diesjährigen Zweitliga wimmle es nur so von hochkarätigen Gegnern. Zahlreiche Teams wollen den Sprung in die Serie A, dadurch steigt natürlich das Niveau der gesamten Liga. Die diesjährige Serie B sei deshalb zweifellos schwieriger und unberechenbarer als in den Vorjahren, fügt Marconi hinzu.

„Ich bin ein Mittelstürmer, der sich auch außerhalb des Strafraums wohl fühlt. Ich mag es, meinen Mitspielern entgegenzukommen und im Spielaufbau miteinbezogen zu werden“, erklärt er.

Viele seiner neuen Teamkameraden kenne er aus früheren Begegnungen. Der ein oder andere sei ihm hingegen auch als Mitspieler bereits bekannt. Der Club heißt Michele Marconi herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Südtirol.