Der FCS kehrt zurück auf die Siegesstraße

Bozen – Der FC Südtirol meldet sich im Schlussspurt auf imposante Weise zurück: Die Mannen von Mister Ivan Javorcic setzen sich im Rahmen des 36. Spieltags der Serie C (Kreis A), dem 17. und drittletzten der Rückrunde, bei der zuletzt äußerst formstarken US Fiorenzuola dank zweier Treffer pro Halbzeit mit 4:0 (2:0) durch und behaupten somit die Tabellenführung.

Die Weißroten stellen in der Provinz Piacenza die Weichen früh auf Sieg: De Marchi nimmt eine Davi-Flanke von links im Zentrum sehenswert an und schließt wuchtig zum 1:0 ab in der sechsten Minute. Kurz vor dem Seitenwechsel bekommt der FCS einen Handelfmeter zugesprochen, Voltan verwandelt vom Punkt äußerst platziert unten rechts (41.). Nach Wiederanpfiff macht Rover in der 72. Spielminute alles klar, er setzt sich in der Box gegen Varoli durch und trifft per Flachschuss diagonal zum 3:0, ehe der frisch eingewechselte Beccaro in der Schlussphase nach einem Fehler des ansonsten stark haltenden Battaiola den 4:0-Endstand markiert (86.). Durch den runden Erfolg bleiben Tait und Co im Klassement zwei Zähler vor Padua, welches sich seinerseits zeitgleich zuhause gegen Giana Erminio mit 1:0 durchsetzen kann. Am kommenden Ostersamstag, den 16. April, kommt es zum Spitzenspiel der beiden Teams in Bozen. Der Anpfiff des direkten Duells wurde auf 14:30 Uhr festgesetzt.

Der FC Südtirol trifft nach dem verlorenen Pokalfinale der Coppa Italia der Serie C gegen Padua unter der Woche (0:0 im Hin-, 0:1 im Rückspiel) auswärts auf die US Fiorenzuola, welche – ebenfalls am Mittwoch – durch einen 1:0-Sieg gegen die U23 von Juventus Turin, ihren dritten „Dreier“ in Folge, einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt schaffen konnte und zurzeit gar auf Rang 10, dem letzten Play-Off-Rang, liegt.

Coach Luca Tabbiani präsentiert die Gastgeber in einem 4-3-3-System: vor Keeper Battaiola agieren Danovaro, Ferri, Varoli und Dimarco in der defensiven Viererkette. Oneto, Fiorini und Stronati besetzen das Zentrum, das Sturmtrio besteht hingegen aus Giani, Mastroianni, Zunno.

Mister Ivan Javorcic schickt die Gäste hingegen im erprobten 4-3-2-1 in die Partie: vor Poluzzi bilden Davi, Curto, Vinetot und De Col die Vierer-Abwehrreihe, Broh, H’Maidat und Tait agieren im Dreier-Mittelfeld. Voltan und Rover unterstützen Stoßstürmer De Marchi.

US FIORENZUOLA – FC SÜDTIROL 0:4 (0:2)

US FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri (58. Sartore), Varoli, Dimarco; Oneto (71. Piccinini), Fiorini, Stronati (78. Arrondini); Giani, Mastroianni (78. Currarino), Zunno (58. Bruschi)

Auf der Ersatzbank: Burigana, Potop, Ghisolfi, Nelli, Cavalli, Mamona, Guglieri

Trainer: Luca Tabbiani

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi (59. Fabbri), Curto, Vinetot, De Col; Broh (71. Moscati), H’Maidat (71. Eklu), Tait; Voltan (78. Beccaro), Rover; De Marchi (59. Odogwu)

A disposizione: Meli, Malomo, Fink, Fischnaller, Galuppini, Casiraghi, Zaro

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Paolo Bitonti (Bologna) | Die Assistenten: Cosimo Cataldo (Bergamo) & Luca Testi (Livorno) | Vierter Offizieller: Andrea Rizzello (Casarano)

TORE: 0:1 De Marchi (6.), 0:2 Voltan (Handelfmeter, 41.), 0:3 Rover (72.), 0:4 Beccaro (86.)

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, Temperaturen um zehn Grad, Rasen in optimalem Zustand.

Gelbe Karten: Varoli (USF | 43.), Ferri (USF | 53.)

Eckenverhältnis: 2-2 (1-1)

Nachspielzeit: eine Minute plus drei Minuten