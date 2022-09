Der letztjährige Playoff-Finalist zu Gast

Bozen – Vierter Spieltag, zweites Heimspiel: Am Sonntag, 4. September – im Rahmen des letzten Matches der vierten Runde – trifft der FC Südtirol im Bozner Drusus-Stadion auf den letztjährigen Playoff-Finalisten Pisa. Der Anstoß der Partie wurde für 16.15 Uhr angesetzt.

Als Liga-Neuling war von Anfang an klar, dass auf den FC Südtirol eine äußerst schwierige Meisterschaft zukommt. Unter der neuen technischen Leitung von Coach Pierpaolo Bisoli wollen die Weißroten nun – mit der Unterstützung des heimischen Publikums – die ersten Meisterschaftspunkte einfahren. Was den Kader anbelangt, muss Bisoli gegen Pisa auf die verletzten Mattia Sprocati, Nicholas Siega, Fabian Tait und Alberto Barison sowie auf den gesperrten Marco Curto verzichten. Das Aufgebot des Coaches wird am Samstag auf der offiziellen Homepage des FC Südtirol bekanntgegeben.

Der Gegner

Der Traditionsclub Pisa findet im Jahr 1909 seinen Ursprung und wurde im Laufe des letzten Jahrhunderts zwei Mal neugegründet. Die Schwarz-Blauen nahmen insgesamt sieben Mal an der höchsten nationalen Liga teil. Das beste Resultat der Vereinsgeschichte ist dabei der 11. Rang der Saison 1982/83. Stark geprägt wurden jene Jahre vom damaligen Präsidenten Romeo Anconetani, welchem heute das Stadion nahe des Schiefen Turms gewidmet ist. Was die Serie B anbelangt, welche der Club in den Jahren 1985 bzw. 1987 gewinnen konnte, zählt Pisa mit 35 Teilnahmen zu den Dinos der Liga. In der Trophäensammlung der Toskaner stehen u.a. auch zwei Mitropa Cups (1986 und 1988) und ein Italienpokal der Serie C (2000). Was die jüngste Vergangenheit anbelangt, kehrte Pisa in der Saison 2018/19 durch den Gewinn der Serie C-Playoffs in die zweite Liga zurück.

Der Trainer

Nach dem verlorenen Playoff-Finale gegen Monza trennten sich die Wege von Pisa und Coach Luca D’Angelo. Als neuer Cheftrainer wurde wenige Zeit später der aus dem Trentino stammende Rolando Maran vorgestellt. Der erfahrene Übungsleiter – 277 Serie A- sowie 262 Serie B-Matches – stand im Laufe seiner Karriere u.a. bei Chievo, Catania, Genoa und Brescia unter Vertrag.

In der Meisterschaft

Pisa konnte aus den ersten drei Meisterschaftsspielen einen Punkt mitnehmen. Auf die 4:3-Niederlage in Cittadella folgten ein 2:2-Unentschieden gegen Como sowie eine knappe 1:0-Niederlage gegen Genoa.

Am Sonntag kommt es im Drusus-Stadion zur allerersten Begegnung zwischen den beiden Teams.

Alte Bekannte

Der Co-Trainer von Pisa, Christian Maraner, ist ein langjähriger Weggenosse von Rolando Maran und ehemaliger Spieler des FC Südtirol. In der Saison 1999/2000 feierte er mit den Weißroten, damals gecoacht von Giuseppe Sannino, den historischen Aufstieg in die Serie C2. Zum Kader Pisas gehört hingegen seit Donnerstag Ettore Gliozzi, welcher im Biennium 2015-2017 starke 25 Treffer für den FCS erzielte.

Beim FC Südtirol stehen hingegen aktuell vier ehemalige Pisa-Profis unter Vertrag. Nicholas Siega (2019-2022), Michele Marconi (2018-2021), Filippo Berra (2021/22) und Marco Pompetti (2020) trugen in den vergangenen Jahren allesamt Schwarz-Blau.

Der Schiedsrichter

Das Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Südtirol und Pisa wird von Herrn Ivano Pezzuto aus der Sektion Lecce geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Federico Longo (Paola) und Mattia Politi (Lecce) sowie der 4. Offizielle Carlo Virgilio (Agrigento). Die Videoschiedsrichter der Partie sind Lorenzo Maggioni (VAR) und Assistent Michele Lombardi (AVAR).

Der 38-jährige Ivano Pezzuto wurde im Jahr 2020 in die höchste nationale Schiedsrichterklasse (CAN A-B) befördert und hat im Laufe seiner Karriere 15 Serie A- und 123 Serie B-Matches geleitet. Die letzte Begegnung mit dem FC Südtirol war das Rückspiel des Playoff-Finales gegen Pro Vercelli (1:1) im Jahr 2014. In der selben Saison war Pezzuto auch bei der 2:1-Heimniederlage gegen Virtus Entella im Einsatz. Gegner Pisa hat unter seiner Leitung insgesamt sieben Pflichtspiele bestritten (6 in der Serie B und eines in der Lega Pro), das letzte im April dieses Jahres (Pisa-Como 3:1).

Das Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Südtirol und Pisa wird live auf Sky (Kanal 251), Dazn und Helbiz Live übertragen.

SERIE B – 4. SPIELTAG

Freitag, 2. September

20.30 Uhr: Cagliari-Modena

Samstag, 3. September

14.00 Uhr: Ascoli-Cittadella

14.00 Uhr: Bari-Spal

14.00 Uhr: Brescia-Perugia

14.00 Uhr: Frosinone-Como

14.00 Uhr: Reggina-Palermo

14.00 Uhr: Ternana-Cosenza

14.00 Uhr: Venedig-Benevento

16.15 Uhr: Genoa-Parma

Sonntag, 4. September

16.15 Uhr: FC Südtirol-Pisa