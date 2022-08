Der Südtirol Drei Zinnen Alpine Run fiebert seiner Jubiläumsausgabe entgegen

Sexten – Zehn Tage müssen noch verstreichen, dann steigt in der Dolomitenregion 3 Zinnen die Jubiläumsausgabe des Südtirol Drei Zinnen Alpine Runs. Zum 25. Mal werden sich am Samstag, 10. September zahlreiche Bergläuferinnen und Bergläufer auf die 17 Kilometer lange und mit 1333 Höhenmetern bestückte Strecke vom Haus Sexten bis auf die Dreizinnenhütte stürzen.

Sobald um 10.00 Uhr am Haus Sexten der Startschuss zum Südtiroler Berglauf-Klassiker ertönt, dürfen sich die Athletinnen und Athleten auf eine atemberaubende Strecke freuen. So geht es einmal mehr quer über die Lärchenwiesen im Fischleintal oder auf den knackigen Anstieg in Richtung Drei Zinnen – unvergessliche Panorama-Momente im Herzen der Dolomiten inklusive. Aber nicht nur unzählige Hobby-Athletinnen und -Athleten freuen sich auf den Pflichttermin im Spätsommer. Auch die internationale Berglauf-Elite hat sich den Termin schon lange im Kalender notiert.

Unter den Damen schielt eine Lokalmatadorin auf den Sieg. Agnes Tschurtschenthaler hat sich nämlich in Stellung gebracht. Die Sextnerin gewann erst kürzlich den Südtiroler Erdäpfllauf, einen 17,6 Kilometer langen Fast-Halbmarathon von Bruneck nach Sand in Taufers und will nach ihrem zweiten Platz beim Drei Zinnen Alpine Run vom Vorjahr (hinter dem ehemaligen Star-Biathletin Kaisa Mäkäräinen aus Finnland) nun den Sprung auf das höchste Podest-Treppchen schaffen. Streitig will ihr das die Italienerin Sara Bottarelli machen, die schon 2016 die Siegermedaille auf dem Sextner Festplatz umgehängt bekam.

Favoritensuche bei den Herren

Bei den Herren gibt es mehrere Anwärter auf den Sieg beim 25. Südtirol Drei Zinnen Alpine Run. So etwa der Lokalmatador Martin Hackhofer, der in Sexten zu den besten Bergläufern zählt und die Strecke kennt wie seine eigene Westentasche. Außerdem hat sich mit Mauro Rasom ein Trail-Experte aus dem Fassatal angemeldet und aus Kärnten wird mit Silvio Wieltschnig ein weiterer erfolgreicher Bergläufer anreisen.

Besonders beliebt scheint der Drei Zinnen Alpine Run auch in der Wintersport-Szene zu sein. Nach dem Mäkäräinen-Sieg vom Vorjahr werden sich dieses Mal der österreichische Langläufer Clemens Blaßnig und sein Landsmann Lukas Mühlmann, seinerseits ein Teilnehmer der Freeride Tour (Ski Freestyle) an den Start wagen. Ob sie in Laufschuhen eine ähnlich gute Figur abgeben wie auf Skiern, können sie am 10. September beweisen.

Anmeldungen sind noch möglich

Neben den Spitzenteilnehmern haben sich noch knapp 650 Teilnehmer für den international besetzten Berglauf-Klassiker eingeschrieben. Die Anmeldungen sind bis zum 8. September geöffnet. Wer sich noch vor dem 1. September einträgt, muss als Nenngebühr lediglich 85 Euro begleichen, ehe der Preis für die Spätmelder steigt.

Indes laufen die Vorbereitungen weiterhin auf Hochtouren. Neben dem neuen Start und der leicht veränderten Strecke gibt es auch Neuigkeiten zum Rahmenprogramm zu vermelden. Nach der Zielankunft auf der Dreizinnenhütte wird auf dem Festplatz in Sexten eine After-Race-Party mit Live-Musik steigen, ehe um 16.30 Uhr die große Siegerehrung folgt.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Nachwuchses. Zum 16. Mal wird nämlich der Mini Drei Zinnen Alpine Run ausgetragen, bei welchem sich Kinder und Jugendliche im Berglauf versuchen können. Auf verschiedenen Strecken von 300 bis 1200 Meter langen Abschnitten steht der Spaß im Vordergrund.

Südtirol Drei Zinnen Alpine Run – Ehrentafel

1998: Marco Gaiardo ITA 1:23.25 / Nathalie Santer ITA 1:49.18**

1999: Marco Gaiardo ITA 1:23.46 / Izabela Zatorska POL 1:38.20**

2000: Emanuele Manzi ITA 1:23.22 / Izabela Zatorska POL 1:35.17**

2001: Jonathan Wyatt NZL 1:19.58 / Anna Pichrtova CZE 1:31.47**

2002: Jan Blaha CZE 1:46.11 / Anna Pichrtova CZE 2:00.54***

2003: Thierry Icart FRA 1:47.58 / Ruth Pickvance CZE 2:11.43***

2004: Jonathan Wyatt NZL 1:40.17 / Anna Pichrtova CZE 1:57.54***

2005: Jonathan Wyatt NZL 1:40.35 / Anna Pichrtova CZE 1:56.14***

2006: Martin Ashley Cox GBR 1:45.27 / Anna Frost NZL 2:06.01***

2007: Antonio Molinari ITA 1:28.54 / Antonella Confortola ITA 1:46.44

2008: Helmut Schiessl GER 44.50 / Antonella Confortola ITA 53.52*

2009: Helmut Schiessl GER 1:28.51 / Anna Frost NZL 1:42.59

2010: Jonathan Wyatt NZL 1:26.23 / Mariagrazia Roberti ITA 1:44.45

2011: Jonathan Wyatt NZL 1:29.02 / Mariagrazia Roberti ITA 1:51.00

2012: Gabriele Abate ITA 1:26.16 / Mariagrazia Roberti ITA 1:47.36

2013: Petro Mamu ERI 1:22.44 / Renate Rungger ITA 1:49.28

2014: Jonathan Wyatt NZL 1:27.58 / Victoria Kreuzer SUI 1:48.10

2015: Andrzej Dlugosz POL 1:31.01 / Antonella Confortola ITA 1:48.06

2016: Petro Mamu ERI 1:02.06 / Sara Bottarelli ITA 1:16.24*

2017: abgebrochen

2018: Anton Palzter GER 1:29.31 / Michelle Maier GER 1:42.34

2019: Petro Mamu ERI 1:22.37 / Sarah Tunstall GBR 1:41.45 (Streckenrekorde)

2020: Manuel Innerhofer AUT 1:24.15 / Dimitra Theocharis 1:39.58 **

2021: Petro Mamu ERI 1:20.56 / Kaisa Mäkäräinen FIN 1:41.11 **

* verkürzte Strecke, **Variante, ***Halbmarathon