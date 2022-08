Der SÃ¼dtirol Drei Zinnen Alpine Run ist einmal mehr ein Event fÃ¼r die gesamte Familie

Sexten – Der beliebte Berglauf in der Dolomitenregion 3 Zinnen feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Auch anlässlich dieses Jubiläums sprechen die Veranstalter des Events wieder Groß und Klein an. Werden am Samstag, 10. September nämlich die Erwachsenen um die schnellste Zeit vom Haus Sexten hinauf zur Drei Zinnen Hütte kämpfen, so stehen am Sonntag, 11. September die Kinder beim traditionellen Mini Drei Zinnen Alpine Run im Mittelpunkt.

17 Kilometer mit 1333 Höhenmetern wird das internationale Teilnehmerfeld im Rahmen des 25. Südtirol Drei Zinnen Alpine Runs zurücklegen. Nach dem Start am Haus Sexten führt die Strecke über die Hauptstraße in den Dorfkern des Bergsteigerdorfs, wo nach einer Schleife kehrt gemacht wird und es zurück nach Moos geht. In der Folge wird „durch die sattgrünen Lärchenwiesen des schönsten Tales der Welt, des Fischleintales“ gelaufen – wie die Veranstalter nicht müde werden zu betonen, ehe an der Talschlusshütte der Aufstieg auf dem selektiven Serpentinenweg in Richtung Zsigmondyhütte beginnt.

Der anschließend folgende Abschnitt zur Büllelejochhütte hinauf auf 2575 Meter Meereshöhe und somit zum höchsten Punkt des Südtirol Drei Zinnen Alpine Runs dürfte einmal mehr das Kriterium des renommierten Berglaufs sein, ehe es oberhalb der Bödenseen weiter bis zum Ziel an der Drei Zinnen Hütte mit den drei markanten Bergpfeilern im Hintergrund geht. Hier werden den Finishern als Lohn nicht nur die begehrten Medaillen umgehängt – es winkt auch ein exklusives Foto oder Selfie mit den imposanten Drei Zinnen in der Tiefe.

650 Startplätze sind vergeben

Drei Wochen vor dem Start sind 650 der maximal 1000 Startplätze vergeben. Erfahrungsgemäß wird diese Zahl in den kommenden Tagen und Wochen jedoch weiter nach oben schnellen – auch, weil die Nenngebühr von Seiten des Organisationskomitees am 1. September von 85 Euro auf 95 Euro angehoben wird. Dafür erhalten alle Teilnehmer jedoch ein exklusives Startpaket, sowie viele Dienstleistungen vor, während und nach den Rennen.

Die umtriebigen Veranstalter vom ALV Sextner Dolomiten sind seit Jahren bemüht, mit dem Südtirol Drei Zinnen Alpine Run die gesamte Familie anzusprechen. So sollen in der Dolomitenregion 3 Zinnen eben nicht nur die Erwachsenen auf ihre Kosten kommen, sondern auch den Kindern etwas geboten werden. Das gelingt OK-Präsident Alfred Prenn und seinem engagierten Team mit dem Mini Drei Zinnen Alpine Run, der heuer am Sonntag, 11. September ausgetragen wird.

Auf verschiedenen Distanzen, von 300 Metern für die ganz Kleinen, bis zu den Junioren A mit einer Streckenlänge von 1.400 Metern, wird rund um das Haus Sexten um die schnellste Zeit gelaufen. Der Spaß steht bei den laufbegeisterten Kindern und Jugendlichen jedoch immer im Vordergrund. Anmeldungen werden auf der offiziellen Webseite www.dreizinnenlauf.com entgegengenommen.