Der “Trofeo CONI”, die italienischen U14-Mini-Olympiade, finden in der Toskana statt

Chianciano Terme – Nach zwei Jahren Pause – wegen der Covid-19-Pandemie – wird heuer der “Trofeo CONI”, die bekannteste U14-Sportveranstaltung Italiens, endlich wieder ausgetragen. Die siebte Auflage dieser Großveranstaltung findet von Donnerstag, 29. September bis Sonntag 2. Oktober in Valdichiana Senese in der Toskana statt.

Über 3100 Athletinnen und Athleten zwischen zehn und 14 Jahren sowie 800 Trainer und Begleiter in Vertretung von 23 Landesauswahlen (auch die italienischen Minderheiten in Kanada und in der Schweiz sind dabei) sind bereits in der Toskana eingetroffen. Medaillen werden in insgesamt 41 verschiedenen Disziplinen vergeben, Südtirol schickt 78 Athletinnen und Athleten sowie 24 Trainer und Begleiter (aus 16 Disziplinen) zur Trophäe.

CONI-Präsident Giovanni Malagò den „Trofeo CONI“ offiziell am Donnerstag, 29. September, um 17.30 Uhr im Stadio Comunale “Mario Maccari” in Chianciano Terme. Die Schlussfeier steht hingegen am Samstag, 1. Oktober um 18.30 Uhr im Parco Acqua Santa di Chianciano Terme auf dem Programm.

Die erste Auflage des “Trofeo CONI” fand 2014 in Caserta satt, danach übersiedelte sie nach Lignano Sabbiadoro, Cagliari, Senigallia und Rimini. Die letzte Ausgabe im Jahre 2019 ging in Crotone, Cutro und Isola di Capo Rizzuto in Kalabrien über die Bühne. In der Ehrentafel des „Trofeo CONI“ konnten sich Piemont (2015, 2018) und das Veneto (2016, 2019) zweimal eintragen, je einen Sieg holten auch Latium (2014) und die Lombardei (2017). Die Südtirol-Auswahl belegte bei der letzten Auflage den 16. Schlussrang.