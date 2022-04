Der Wettergott ist ein Snowhandballfan

Sand in Taufers – Es scheint, als ob der Wettergott ein Snowhandballfan wäre. Am Samstagmorgen um 7.00 Uhr waren die Gemüter bei den Ausrichtern und Gastgebern des SSV Taufers betrübt. Es regnete und donnerte im Tauferer Ahrntal. Kaum vorstellbar, dass das Turnier bei diesen Bedingungen hätte regulär stattfinden können. Pünktlich zum Anpfiff um 9.30 Uhr dann aber die gute Nachricht – Sonnenschein und nahezu perfekte Snowhandball-Bedingungen!

Immer wieder schien die Sonne auf die beiden Spielfelder, die nahe der Bergstation am Speikboden auch immer wieder bei neugierigen Skifahrern im Laufe des Tages für Aufmerksamkeit sorgten.

Bis circa 15-30 Uhr wurden die Vorrunden und Finalspiele in den Kategorien Damen, Herren und Mixed bei bester Laune und tollem Fair Play ausgespielt. Die Freude war allen Teilnehmern, Zuschauern und Veranstaltern ins Gesicht geschrieben. Endlich konnte wieder Snowhandball gespielt werden.

Bei spannenden Spielen wurden am Ende die Turniersieger gekürt. Beim Mixed-Turnier gewann die Mannschaft aus Waldstadt, bei den Frauen das Team „Zabrinas“ aus Bruneck, gespickt mit einigen erfahrenen Spielerrinnen und Ex-Spielerinnen des SSV Bruneck Handball. Bei den Männern gewannen die Lokalmatadoren des SSV Taufers „Se LOVE UNTED“ – vielleicht angespornt von den letzten aufregenden Wochen – das Turnier.

Der Fairplay-Pokal ging an das Team aus Deutschland „No Drama Lamas“ und den Showpokal bekam zu Recht und mehr als verdient das Team aus Mainz Hack&Harz, das das Turnier wiederum farblich zum Highlight machte. Das Turnier ließen die Teams bei bester Laune ab 17.00 Uhr dann in Paulas Schirm-Pub und später im Ahris ausklingen.

Der SSV Taufers Handball dankt an dieser Stelle auch sämtlichen weiteren, treuen Mannschaften, die beim Turnier mit von der Partie waren. „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen“, betonen die Organisatoren. Zudem bedankt sich der SSV bei allen Sponsoren und Unterstützern, in erster Linie der Skiworld Ahrntal, Hons Steger mit der Enzianhüttenteam, dem Bergrestaurant sowie dem Iglu, Alexander Feichter und Manfred „Fax“ Abfalterer mit dem Schirm-Pub und Ahris sowie Chris Morbidelli mit der Icebar in Sand in Taufers. Ohne diese Sponsoren und Unterstützer wäre ein solches Turnier nicht möglich.

„Ein tolles Snowhandball-Wochenende geht zu Ende und wir freuen uns schon auf das Jahr 2023 in Sand in Taufers“, erklären die Organisatoren abschließend.