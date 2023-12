Detroit beendet mit 7:6-Torspektakel NHL-Niederlagenserie

Die Detroit Red Wings haben am Freitag in der National Hockey League (NHL) ihre über vier Spiele gegangene Niederlagenserie mit einem Torspektakel beendet, einem 7:6-Sieg nach Penaltyschießen. Daheim gegen die Philadelphia Flyers war Detroit nach Drittel eins 5:1 vorangelegen, sah sich aber fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit einem 5:6 konfrontiert. Nach dem Ausgleich durch Dylan Larkin entschied das Shootout, in dem Red-Wings-Goalie James Reimer zweimal hielt.

Die Montreal Canadiens wiederum landeten bei Nachzügler Chicago Blackhawks nach einem 0:2-Rückstand einen 5:2-Sieg. Die Edmonton Oilers setzten sich bei den New York Rangers, dem punktbesten Team der Eastern Conference, 4:3 durch. Spieler des Spiels beim 5:1-Heimsieg der Winnipeg Jets gegen die Boston Bruins war mit zwei Toren und einem Assist der Schweizer Nino Niederreiter. Für die Jets war es der sechste Erfolg in ihren jüngsten acht Partien.