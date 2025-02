Deutsche Kombiniererin Armbruster erste Triple-Gewinnerin

Von: apa

Die Deutsche Nathalie Armbruster ist die Gewinnerin des ersten Seefelder Nordic Combined Triples. Am Tag nach dem von ihr im Kompaktbewerb realisierten ersten deutschen Frauen-Weltcupsieg in der Nordischen Kombination erarbeitete sich die 19-Jährige im Springen für den 7,5-km-Langlauf 53 Sekunden Vorsprung und brachte einen Bonus von mehr als einer Minute ins Ziel. Dahinter landeten Gyda Westvold Hansen (NOR) und Haruka Kasai (JPN). Claudia Purker wurde als ÖSV-Beste 13.

Nach der Disqualifikation von der als Seriensiegerin nach Tirol gekommenen Norwegerin Ida Marie Hagen war der Weg für Armbruster zwar nicht automatisch geebnet, mit starken Leistungen auf der Schanze und in der Loipe nutzte sie aber ihre Chance. Westvold Hansen konnte da nicht mit. Sie rettete in der Gundersen-Konkurrenz zumindest die Ehre der Nordländerinnen, für Kasai ist es am Tag vor ihrem 21. Geburtstag der siebente Weltcup-Podestplatz.

Purker war als 13. in den Tag gestartet, sie verbesserte sich im Springen auf Rang zehn – allerdings mit schon 2:24 Min. Rückstand auf Armbruster. Ihr gesamt zweites Top-Ten-Ergebnis nach Rang sieben am Freitag im Massenstart-Bewerb verpasste die 26-jährige Salzburgerin schließlich doch klar. Die erst 16-jährige Oberösterreicherin Katharina Gruber stellte ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis vom Vortag als 14. ein, obwohl sie als 16. mit einer Hypothek von 3:17 Min. in die Loipe gegangen war. Die Tirolerinnen Annalena Slamik und Anna-Sophia Gredler wurden 16. bzw. 18.

Lamparter als Dritter in entscheidenden Langlauf

Bei den Männern wurde die Entscheidung im 12,5-km-Langlauf für 15.10 Uhr angesetzt. Rekord-Weltcupsieger Jarl Magnus Riiber setzte sich im Springen erwartet in Front, jedoch umgerechnet mit nur 16 Sek. vor dem Salzburger Thomas Rettenegger. Seinen fünften Triple-Sieg streitig machen können dem Norweger bei Plus-Temperaturen aber wohl eher die Athleten auf den Rängen drei bis sechs, nämlich der Tiroler Johannes Lamparter (+30 Sek.), der Finne Ilkka Herola (+39), der Deutsche Vinzenz Geiger (+41) und der norwegische Vortagessieger Jens Luraas Oftebro (+58).