Deutsche Maria steht sensationell im Wimbledon-Halbfinale

Tatjana Maria hat das deutsche Viertelfinale gegen Jule Niemeier beim Rasen-Klassiker in Wimbledon gewonnen und ist nur noch zwei Siege vom Sensationstitel entfernt. Die 34-jährige zweifache Mutter setzte sich am Dienstag mit 4:6,6:2,7:5 durch und erreichte erstmals in ihrer langen Karriere das Halbfinale bei einem Grand-Slam-Tennisturnier.

Maria kassiert für ihren Erfolg umgerechnet 622.000 Euro und trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen der Weltranglisten-Zweiten Ons Jabeur aus Tunesien und Marie Bouzkova aus Tschechien.