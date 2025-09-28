Aktuelle Seite: Home > Sport > Deutscher Weishaupt gewann bei GCT Grand Prix vor Schönbrunn
Kühner verpasste den Sprung ins Stechen

Deutscher Weishaupt gewann bei GCT Grand Prix vor Schönbrunn

Sonntag, 28. September 2025 | 22:51 Uhr
Kühner verpasste den Sprung ins Stechen
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: apa

Der Deutsche Philipp Weishaupt hat im Stechen den Grand Prix bei der Global Champions Tour vor Schloss Schönbrunn gewonnen. Weishaupt auf Kilmister schrieb am Sonntagabend in der Entscheidung in 40,85 Sekunden die schnellste Zeit an. Insgesamt zwölf Reiterinnen und Reiter hatten es beim mit 308.600 Euro dotierten Grand Prix ins Stechen geschafft, die Österreicher um Max Kühner (29.), Katharina Rhomberg (31.) und Markus Saurugg (36.) verpassten den Einzug im ersten Umlauf.

© 2025 First Avenue GmbH
 