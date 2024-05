Deutschland gibt EM-Nominierungen tröpfchenweise bekannt

Deutschland gibt einen Teil seines Aufgebots für die Fußball-Heim-EM in den Tagen bis zur offiziellen Verkündung am Donnerstag tröpfchenweise bekannt. Die ersten vier Spieler, die über verschiedene Medien und vom offiziellen Instagram-Account des deutschen Verbandes begleitet ihr Aufgebot erhalten haben, sind Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Leverkusen) sowie Manuel Neuer und Aleksandar Pavlovic (jeweils Bayern München). Letzterer ist noch ohne Länderspiel.

Schlotterbecks Nominierung wurde Sonntagabend in der ARD Tagesschau vermeldet, Tahs Bild auf einer Torte im Social-Media-Clip gezeigt. Die Nominierung des 20-jährigen Pavlovic wurde Montagabend in einer RTL-Sendung verkündet, die Moderatorin trug ein Trikot mit seinem Namen. Die Berufung von Tormann Neuer wurde von der Social-Media-Handwerkerin Chiara in einem Instagram-Video präsentiert.

Das EM-Ticket für Neuer ist keine Überraschung. Nagelsmann plant mit dem 38-Jährigen als Stammtorwart. Sein bisher letztes Länderspiel bestritt der Bayern-Kapitän beim WM-Aus im Dezember 2022 beim 4:2 gegen Costa Rica in Katar. Kurz darauf zog er sich beim Skifahren einen komplizierten Beinbruch zu, der ihn zu einer langen Pause zwang. Sein 118. Länderspiel dürfte Neuer beim EM-Test am 3. Juni gegen die Ukraine in Nürnberg bestreiten. Die EM wird für ihn das achte große Turnier in Serie als Nummer eins seit der WM 2010. Marc-André ter Stegen bleibt der Ersatzmann.

Der DFB begleitet diese Nachrichten auf seinem Instagram-Account. Dienstag und Mittwoch werden weitere Nominierungen erwartet. Die offizielle Vorstellung des EM-Kaders folgt am Donnerstag (13.00 Uhr) in der Niederlassung von Generalsponsor VW in Berlin.