Deutschland nach 1:1 in Schweiz in Nations League sieglos

Deutschland kann in der Fußball-Nations-League einfach nicht gewinnen. Nach dem Auftakt-1:1 gegen Spanien kam die DFB-Auswahl auch am Sonntagabend beim 1:1 gegen die Schweiz in Basel über ein Unentschieden nicht hinaus. Bei der ersten Auflage des Bewerbes waren die Deutschen auch sieglos geblieben. Die Spanier sind nach einem 4:0 gegen die Ukraine neuer Spitzenreiter der Gruppe 4 der A-Liga.

Für die einmal mehr ohne die Bayern-München-Champions-League-Sieger angetretenen Deutschen begann die Partie im St. Jakob-Park nach Maß, Ilkay Gündogan besorgte nach Ginter-Vorarbeit schon in der 14. Minute die Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Silvan Widmer (58.) nach Embolo-Vorarbeit für den leistungsgerechten Ausgleich. In der Schlussphase waren die Eidgenossen dem Sieg deutlich näher als die favorisierten Gäste. Sie halten nun bei zwei Zählern, während es für die Schweizer nach dem Auftakt-1:2 in der Ukraine der erste Punkt war.

Die Ukrainer fielen hinter Spanien zurück, da sie im direkten Duell in Madrid auf verlorenem Posten standen. Sergio Ramos verwandelte schon in der dritten Minute einen Elfmeter und machte in der 29. Minute per Kopf seinen Doppelpack perfekt. Gleich darauf trug sich auch Ansu Fati (32.) mit einem sehenswerten Schuss von außerhalb des Strafraums in die Schützenliste ein und avancierte mit 17 Jahren zum jüngsten spanischen Team-Torschützen aller Zeiten.

Der FC-Barcelona-Stürmer, der am 31. Oktober 18 wird, durchbrach die seit 1925 von Juan Errazquin (damals 18 Jahre und 344 Tage alt) gehaltene Bestmarke. Zuvor hatte er in seinem zweiten Länderspiel auch schon den Elfmeter zur frühen Führung herausgeholt. Fati ist auch Barcelonas jüngster LaLiga-Torschütze und hält seit vergangenem Dezember auch die Bestmarke für den jüngsten Torschützen in der Champions-League-Geschichte. Für den Schlusspunkt gegen die Ukraine sorgte Ferran Torres (84.).

In der Gruppe 3 der Liga B holte Russland im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Die von Stanislaw Tschertschessow gecoachte “Sbornaja” setzte sich in der Puskas Arena von Budapest im Duell zweier Auftaktsieger gegen Ungarn nach komfortabler 3:0-Führung nur knapp mit 3:2 durch. Dank Toren von Anton Mirantschuk (15.), Magomed Osdojew (34.) und Mario Fernandes (46.) unmittelbar nach Wiederbeginn lief es für die Russen lange Zeit völlig nach Wunsch. Ein Doppelschlag durch Roland Sallai (62.) und “Joker” Nemanja Nikolic (70.) ließ die Magyaren noch einmal hoffen, der Ausgleich fiel allerdings nicht mehr.

Darüber ärgerte sich auch Salzburgs Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai, der bis zur 82. Minute mitwirken durfte. Russland hatte auch schon zum Auftakt – beim 3:1 gegen Serbien – dreimal getroffen. Im Parallelspiel der zuvor punktlosen Teams von Serbien und der Türkei fielen in Belgrad keine Tore.

In der Gruppe 4 kam Wales gegen Bulgarien dank eines Goldtreffers von Neco Williams erst in der 95. Minute zum zweiten 1:0-Erfolg en suite. Finnland liegt nach einem 1:0 in Irland mit drei Zählern dahinter. In der Gruppe 3 der Liga C feierte Slowenien einen 1:0-Heimsieg gegen Moldau, wobei Hartbergs Rajko Rep bei den Siegern nicht zum Zug kam.

Tschechien hat unterdessen eine neue Mannschaft gefunden, um am Montag in Olmütz gegen Schottland in der Fußball-Nations-League anzutreten. Unter den 23 Kaderspielern sind mit den routinierten Roman Hubnik, der zuletzt für sein Land bei der EM 2016 spielte und auch als Kapitän fungieren wird, und Stanislav Tecl nur zwei Akteure, die bisher im A-Team auch zu Einsätzen gekommen sind.

Gleich drei Spieler sind erst 17 Jahre alt, deutlich mehr haben die Chance zu ihrem Debüt zu kommen. Die Tschechen wollten die Partie eigentlich aufgrund von zwei Coronafällen im Trainerstab absagen, die UEFA hatte da aber etwas dagegen. Da die Tschechen, um eine eventuelle Verbreitung des Virus zu verhindern, gegen Schottland keinen der am Freitag beim 3:1 in der Slowakei im Kader befindlichen Kicker einsetzen wollten, musste man sich auf die Suche nach einem Ersatzteam machen. Auch der gewohnte Trainerstab steht nicht zur Verfügung. Gecoacht wird das Team von U18-Teamchef David Holoubek.

“Ich danke allen Vereinen und Trainern. Viele der Spieler hatten während der Länderspielpause ein freies Wochenende, wollten aber trotzdem unbedingt zum Nationalteam stoßen”, sagte Holoubek.