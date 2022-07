Die dritte Etappe des Raiffeisen Beachcup 2022 ist den Frauen gewidmet

Gadertal – St. Kassian im Gadertal war Schauplatz eines Wochenendes mit viel Sport. Dank der Organisation von Uniun Sport La Ila trafen sich die Beachvolleyballfans unserer Provinz auf dem höchstgelegenen Platz der Strecke (1537 m über dem Meeresspiegel) zur dritten Etappe des Turniers.

Am Samstag standen die Gastgeber im Mittelpunkt und die Mädchen von Uniun Sport La Ila eroberten alle Stufen des Podiums. Nach einem Tag mit großen Herausforderungen gewann das Paar Valentini Maja und Valentini Nadine im Finale mit 2:0 gegen Miribung Barbara und Frenademez Marika. (15:6/15:13). Das Finale um Platz drei ging an Rubatscher Alissa und Piccolruaz Alessia, die sich mit 2:1 (07:15/15:13/11:07) gegen Fumanelli Mara und Wolfsgruber Lena durchsetzten.

Am Sonntag gingen die Athleten der Kategorien U14 und Damen an den Start. In der Kategorie U14 ging der Sieg an Fumanelli Mara und Aversa Noemi, die sich im Finale gegen Pellegrini Emma und Carrara Anika mit 2:1 (11:15/15:11/11:08) durchsetzten. Der dritte Platz ging an Pescollderungg Giulia und Valentini Nadine, die Prenn Leni Marie und Rainer Natalie mit 21:14 schlugen.

Bei den Damen schafften es Burgmann Lea und Mairhofer Julia auf die erste Stufe des Podiums, indem sie Lestani Jasmin und Lüfter Ines in zwei Sätzen (15:08/15:10) besiegten. Die dritte Stufe des Podiums ging an das Heimteam, bestehend aus Vanzi Giulia und Gandini Stefka Consuelo, die mit 2:0 über Hintner Isabel und Burgmann Anja (15:12/15:08) gewannen.

Die Ergebnisse:

Damen:

1° Burgmann Lea – Mairhofer Julia

2° Lestani Jasmin – Lüfter Ines

3° Vanzi Giulia – Gandini Stefka Consuelo

4° Hintner Isabel – Burgmann Anja

U16:

1° Valentini Maja – Valentini Nadine

2° Miribung Barbara – Frenademez Marika

3° Rubatscher Alissa – Piccolruaz Alessia

4° Fumanelli Mara – Wolfsgruber Lena

U14

1° Fumanelli Mara – Aversa Noemi

2° Pellegrini Emma – Carrara Anika

3° Pescollderungg Giulia – Valentini Nadine

4° Prenn Leni Marie – Rainer Natalie

Nächster stop in Lana

Die nächste Etappe des Raiffeisen Beachcup 2022 wird am 23. und 24. Juli in Lana ausgetragen. Am Samstag werden die Kategorien Männer, Frauen und U16 antreten, am Sonntag die Kategorien U12, U14 und U18. Die Anmeldung ist bis 18.00 Uhr am Mittwoch vor dem Turnier unter www.beachcup.it möglich.