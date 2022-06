Die Spannung steigt: Faustball-EM in Kaltern

Kaltern – In drei Tagen geht es los: Die Faustball Europameisterschaft der Männer kann nach zwei pandemiebedingten Absagen endlich in der Sportzone Altenburg in Kaltern vom 10. bis 12. Juni über die Bühne gehen.

Neben den Gastgebern aus Italien werden mit Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Serbien, Belgien und Dänemark sieben weitere Nationen in Kaltern erwartet. Und die EM verspricht hochklassige Faustball-Spiele. „Nach den letzten Meldungen sollte diese Europameisterschaft sehr interessant werden, da die Topnationen Deutschland, Österreich und Schweiz alle drei um den Titel kämpfen werden – allerdings will auch Italien bei der Heim-EM mitmischen und sich auf heimischem Boden eine EM-Medaille sichern“, sagt OK-Chef Rudi Seifert.

Für das OK-Team waren die letzten drei Jahre eine Herausforderung – geprägt von Absagen und Neustarts. „Wir mussten Sponsoren, Teams, Fans und auch unseren Helfern dauernd ab- und dann wieder zusagen und mit unseren Kalterer Partnern im Tourismusverein und im Sportverein neue Termine finden“, erinnert OK-Chef Rudi Seifert.

Fest steht, dass sich das OK-Team große Mühe gegeben hat, um in Kaltern eine gute Atmosphäre für die Spieler und die Zuschauer aus dem In- und Ausland zu schaffen. „Eines können wir jetzt schon vorwegnehmen: es wird spannende und schöne Spiele geben und es lohnt sich diese EM zu besuchen“, unterstreicht der OK-Chef.

Alle Informationen zur EURO 2022, zu den Tickets, Teams und zum Spielplan findet man auf der Homepage.