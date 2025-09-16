Diessl im WM-Halbfinale über 110 m Hürden ausgeschieden

Von: apa

Für Enzo Diessl ist am Dienstag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im Halbfinale über 110 m Hürden Endstation gewesen. Der U23-Europameister kam nach der sechsten Hürde aus dem Rhythmus und wurde in seinem Lauf in 13,64 Sek. Siebenter. Für den 21-Jährigen wurde es der 20. Gesamtrang. Die Topzeit erreichte der Jamaikaner Tyler Mason in persönlicher Bestzeit von 13,12.

“Die Enttäuschung sitzt sehr tief, es ist bitter, weil es mir nicht zum ersten Mal bei einem Großereignis passiert. Ich bin heute viel besser rausgekommen als im Vorlauf, habe alles gegeben, aber war eindeutig technisch nicht so safe heute”, sagte Diessl, der an der siebenten Hürde hängengeblieben war. “Die Saison war einfach superlang, die Form im Sommer optimal. Jetzt war es echt nicht leicht, die Spannung bei der dabei auch notwendigen Lockerheit aufrechtzuerhalten. Es ist ein sehr frustrierender Abschluss der Saison, weil ich aus der WM jetzt auch nicht wirklich etwas mitnehmen kann.”