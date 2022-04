Diplome an neu ausgebildete Ski-, Langlauf- und Snowboardlehrer

Bozen – Insgesamt 279 Diplome und 47 Spezialisierungszeugnisse konnten die angehenden Ski-, Langlauf- und Snowoardlehrenden am heutigen Donnerstag im Rahmen der Veranstaltung Prowinter Season Finale 2022 in der Messe Bozen in Empfang nehmen. Tourismuslandesrat Arnold Schuler und der Präsident des Berufskollegiums der Skilehrer Claudio Zorzi haben die Diplome überreicht. Auch der Landeskommandant der Carabinieri in Südtirol, Raffaele Rivola, hat an der Diplomverleihung teilgenommen. In den vergangenen zwei Jahren hatten die Diplomübergaben aufgrund des Covid-Notstands nicht stattfinden. Daher wurden heute jene der Jahre 2019, 2020 und 2021 gemeinsam übergeben.

Tourismuslandesrat Arnold Schuler betonte bei der Übergabe: “Die letzten zwei Jahre sind für den Wintersport nicht leicht gewesen. Da die Ausbildung coronabedingt teilweise ausgesetzt werden musste und die Eignungsprüfung im Jahr 2020 sogar ausgefallen ist, freue ich mich heute umso mehr über eine so große Zahl an neuen Ski-, Snowboard- und Langlauflehrerinnen und -lehrern.”

Nach 90 Tagen Ausbildung, die sich über drei Jahre erstreckte, haben nun 197 Ski-, 26 Langlauf- und 35 Snowboardlehrerinnen und -lehrer ihre dreijährige Ausbildung für den Unterricht abgeschlossen. 47 davon haben sich auf den Unterricht mit Kindern spezialisiert. Außerdem haben sechs Sportlerinnen und Sportler die Telemarklehrerausbildung abgeschlossen. Zu den neuen Diplombesitzern zählen auch 23 Athleten beziehungsweise ehemalige Athleten, darunter die Olympia-Medaillenträgerin Nadia Delago und Weltcup-Sieger Edwin Coratti. Zudem erhielten heute 15 erfahrene Skilehrerinnen und -lehrer – nach erfolgreichem Abschluss des entsprechenden Qualifikationslehrgangs – die Befähigung, eine Skischule zu leiten.

“Es ist an der Zeit, nach vorne zu blicken. Ich bin zuversichtlich, dass unser Wintertourismus ein Erfolgsmodell ist, der sowohl für die Bürger im Land als auch für unsere Gäste einen großen Mehrwert bietet”, betonte Schuler. Für die über 1000 Kilometer Skipisten und 1800 Kilometer Langlaufloipen in Südtirol seien gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die aufgrund einer professionellen Betreuung und Ausbildung Südtirol als Wintertourismusdestination repräsentieren, unabdingbar.