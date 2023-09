Djokovic führt Serbien ins Davis-Cup-Viertelfinale

US Open-Sieger Djokovic jubelte auch im Davis Cup

Fünf Tage nach seinem Triumph bei den US Open ist Superstar Novak Djokovic erfolgreich auf den Tennisplatz zurückgekehrt. Der Grand-Slam-Rekordturniersieger fixierte am Freitag im Davis Cup die 2:0-Führung von Serbien gegen Spanien und damit den Aufstieg ins Viertelfinalturnier, das im November in Malaga ausgetragen wird. Bei Spanien fehlte Jungstar Carlos Alcaraz, der seinem Körper eine Pause gab.

Nach dem 6:4,6:4 von Laslo Djere gegen Albert Ramos-Vinolas trotzte Djokovic den heißen und schwülen Bedingungen in Valencia und setzte sich gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3,6:4 durch, wodurch das (später gewonnene) Doppel unbedeutend wurde. Im zweiten Satz machte der 36-Jährige dabei einen 1:4-Rückstand wett.

“Ich bin auf Wolke sieben, wie ihr euch vorstellen könnt nach all dem, was zuletzt auf dem Tenniscourt passiert ist”, sagte Djokovic, der mit Serbien den zweiten Davis-Cup-Titel nach 2010 anstrebt. “Das Ziel ist erreicht, wir sind unter den letzten Acht. Hoffentlich können wir weiter in die richtige Richtung gehen”, sagte der Weltranglisten-Erste.

In der Gruppe C steht neben Serbien auch Tschechien als Aufsteiger fest. Großbritannien mit einem im Einzel siegreichen Andy Murray kam nach einem 2:1 gegen die Schweiz weiter. Der Match-Ausgleich durch Stan Wawrinka war für die Eidgenossen durch das klar verlorene Doppel letztlich bedeutungslos. Nach dem 0:3 haben die Schweizer in der Gruppe B keine Aufstiegschance mehr. Murray widmete den Sieg unter Tränen seiner kürzlich verstorbenen Großmutter, nachdem er deren Begräbnis verpasst hatte.