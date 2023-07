Djokovic, Medwedew im Wimbledon-Viertelfinale -Tsitsipas out

Novak Djokovic steht zum sechsten Mal in Folge und zum gesamt 14. Mal im Viertelfinale des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon. Der Serbe setzte sich am Montag in der am Vortag bei 2:0 in Sätzen abgebrochenen Achtelfinal-Partie gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 7:6(6),7:6(6),5:7,6:4 durch und wahrte die Chance auf seinen achten Titel beim Rasen-Klassiker. Das überraschende Aus kam hingegen für Stefanos Tsitsipas, der Christopher Eubanks in fünf Sätzen unterlag.

Der Russe Daniil Medwedew und die kasachische Titelverteidigerin Jelena Rybakina profitierten indes jeweils von einer Aufgabe, während die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka glatt mit 6:4,6:0 gegen Jekaterina Alexandrowa triumphierte. Unerwartet, vor allem in dieser Deutlichkeit, kam ein 6:0,6:3-Erfolg von Ons Jabeur (Nr. 6) gegen Petra Kvitova (9). Die Tunesierin Jabeur ist zwar Vorjahresfinalistin, von der zweifachen tschechischen Wimbledonsiegerin wurde aber mehr Gegenwehr erwartet. Kvitova erwischte aber einen sehr schlechten Tag.

Die Partie zwischen Titelverteidiger Djokovic und Hurkacz war am Sonntag wegen der ab 23.00 Uhr Ortszeit geltenden Sperrstunde unterbrochen worden. Beide Spieler agierten bei ihren eigenen Aufschlagspielen äußerst souverän. Gleich zweimal musste die Entscheidung im Tiebreak fallen, wobei Hurkacz im ersten drei Satzbälle liegen ließ. In seinem 100. Wimbledon-Match bzw. auf dem Weg in sein 56. Major-Viertelfinale schraubte Djokovic seine bestechende Tiebreak-Bilanz bei Major-Turnieren in diesem Jahr auf 14:1.

Bei Wiederaufnahme der Begegnung auf dem Center Court tat sich Djokovic zunächst schwer und verlor den dritten Satz. Es war der erste Satzverlust im laufenden Turnier für den Rekord-Grand-Slam-Champion. Doch Djokovic behielt die Ruhe und feierte beim Rasen-Klassiker seinen 32. Sieg in Serie. Mitentscheidend war schließlich das einzige Break gegen Hurkacz im Turnierverlauf. “Ehrlich, ich weiß nicht, wann ich mich beim Return zuletzt so schlecht gefühlt habe”, lobte der “Djoker” das Service von Hurkacz. Im Viertelfinale wartet Andrej Rublew auf den Serben.

Mit dem als Nummer fünf gesetzten Tsitsipas ist nach Casper Ruud (ATP 4) der zweite Spieler aus den Top Acht bei den Männern ausgeschieden. Der griechische Erstrunden-Bezwinger des Niederösterreichers Dominic Thiem, der in Wimbledon noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen war, unterlag dem 27-jährigen Eubanks nach 2:1-Satzführung mit 6:3,6:7(4),6:3,4:6,4:6. “Ich fühle mich wie in einem Traum”, sagte der 2,01 m große US-Amerikaner über seinen bisher größten Erfolg. “Das ist surreal, unglaublich.”

Medwedew lag gegen Jiri Lehecka bereits mit 6:4,6:2 in Führung, ehe der Tscheche aufgrund einer Verletzung am Fuß aufgeben musste. Der an Nummer drei gesetzte Russe steht damit erstmals im Wimbledon-Viertelfinale. Am Sonntag hatten bereits die beiden Russen Rublew und Roman Safiullin das Achtelfinale überstanden. Damit sind die russischen Männer in Wimbledon so erfolgreich wie noch nie zuvor.

Die 24-jährige Rybakina führte gegen Beatriz Haddad Maia mit 4:1, als die Brasilianerin wegen Hüftproblemen nicht weiterspielen konnte. Zudem endete der überraschende Erfolgslauf der 16-jährigen Mirra Andrejewa. Die russische Qualifikantin unterlag der US-Amerikanerin Madison Keys nach Satz- und 4:1-Führung im zweiten Abschnitt noch mit 6:3,6:7(4),2:6 und verpasste so ihren siebenten Sieg in Serie bei dem Major in London. Im Viertelfinale am Mittwoch trifft nun Jabeur in einer Neu-Auflage des Finales 2022 auf Rybakina, Keys spielt gegen Sabalenka.