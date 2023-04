Djokovic nach frühem Monaco-Out in Banja Luka um Sand-Erfolg

In Folge seines unerwarteten Achtelfinal-Outs auf dem Sand von Monte Carlo geht Novak Djokovic diese Woche in Banja Luka auf seinen dritten Saisontitel los. Gewinnt der Serbe in Bosnien-Herzegowina sein insgesamt 94. Finale, würde er es auf in Summe 1.050 Match-Siege auf der Tour gebracht haben. Die mit 1.068 Erfolgen drittplatzierten Rafael Nadal (ESP) und Ivan Lendl (CZE/USA) sind in Reichweite. Das Ranking führt Jimmy Connors (USA/1.274) vor Roger Federer (SUI/1.251) an.

Djokovic hat im Jänner in Adelaide und bei den Australian Open triumphiert, Anfang März im Dubai-Halbfinale verloren und danach notgedrungen bis zum Auftritt im Fürstentum pausiert, da er wegen des Fehlens einer Corona-Impfung nicht zu den US-Turnieren nach Indian Wells und Miami einreisen durfte. Nächstes Hauptziel sind die French Open. Bei der Niederlage zuletzt gegen den Italiener Lorenzo Musetti zeigte Djokovic ungewohnte Probleme u.a. beim Aufschlag, gleich achtmal musste er sein Service abgeben.

Nun berichtete der 35-Jährige von Ellbogen-Beschwerden, schon in Monte Carlo hatte er mit einer Stützmanschette gespielt. “Mein Ellenbogen ist nicht in einer idealen Verfassung”, verriet der “Djoker”, er sei aber bereit. Topgesetzt, beginnt der Weltranglistenerste im Achtelfinale gegen Luca Van Assche (FRA), Auftaktsieger gegen Stan Wawrinka (SUI). Djokovic würde die Ranking-Spitze auch bei einem erneuten frühen Out behalten, Verfolger Carlos Alcaraz (ESP) versucht indes in Barcelona sein Glück.