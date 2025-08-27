Djokovic nach Viersatzsieg in dritter US-Open-Runde

Von: APA/sda/dpa

Tennis-Altstar Novak Djokovic hat auch in der zweiten Runde der US Open keinen perfekten Eindruck hinterlassen. Der Major-Rekordsieger verlor am Mittwoch gegen den US-Qualifikanten Zachary Svajda den ersten Satz im Tiebreak. Danach setzte sich der Serbe gegen einen angeschlagenen Gegner zwar in vier Sätzen 6:7(5),6:3,6:3,6:1 durch. Der 38-Jährige wird sich aber gewaltig steigern müssen, wenn er seine Hoffnungen auf einen 25. Grand-Slam-Titel aufrechterhalten will.

“Ich war nicht so glücklich über mein Tennis”, sagte Djokovic, lobte zunächst den Gegner und bekannte dann: “Unglücklich, dass er offenbar mit einer Verletzung zu kämpfen hatte.” Svajda hatte sich in den Pausen am Oberschenkel behandeln lassen. Drittrunden-Gegner von Djokovic wird der Brite Cameron Norrie oder der Argentinier Francisco Comesana sein.

Aufgrund einer Armverletzung nicht mehr dabei ist der als Nummer fünf gesetzte Jack Draper. Der im Vorjahr bis ins Halbfinale gekommene Brite musste sein Zweitrundenantreten gegen den Belgier Zizou Bergs am Mittwoch absagen. Jeweils 6:2,6:1-Siege feierten Emma Raducanu und Emma Navarro. Die 2021 in New York zum Titel gestürmte Britin Raducanu fertigte Janice Tjen aus Indonesien ab, Vorjahreshalbfinalistin Navarro ihre US-Landsfrau Caty McNally.