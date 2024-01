Djokovic, Sabalenka, Gauff locker im Melbourne weiter

Die Fans wissen, was sie an Novak Djokovic haben

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt Novak Djokovic bei den Australian Open immer besser in Schwung. Im Achtelfinale deklassierte der Titelverteidiger am Sonntag in Melbourne den Franzosen Adrian Mannarino mit 6:0,6:0,6:3 und zeigte dabei seine bisher beste Turnierleistung in diesem Jahr. Bei den Frauen zogen die Belarussin Aryna Sabalenka und die US-Amerikanerin Coco Gauff ähnlich souverän ins Viertelfinale ein. Und auch die Ukrainerin Marta Kostjuk kam sicher weiter.

Djokovic benötigte lediglich 1:44 Stunden für seinen ungefährdeten Sieg. Mannarino waren die Strapazen nach drei Fünf-Satz-Siegen in den Partien zuvor deutlich anzumerken. “Die ersten beiden Sätze waren die besten, die ich seit langer Zeit gespielt habe”, sagte Djokovic nach seiner beeindruckenden Leistung. “Es war alles in allem eine großartige Vorstellung”, sagte der zehnfache Melbourne-Sieger. “Ich bin gesundheitlich und sportlich auf einem sehr guten Weg”, sagte der 36-Jährige, der sich zu Beginn des Turniers mit einer Erkältung herumgeplagt hatte.

Titelverteidigerin Sabalenka gewann gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova 6:3, 6:2 und ist damit beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ebenso noch ohne Satzverlust wie Gauff. Die 19-Jährige deklassierte die Polin Magdalena Frech mühelos mit 6:1,6:2 und steht erstmals bei diesem Major unter den letzten acht.

“Es war heute eine große Ehre, vor den Augen von Rod Laver in seiner Arena zu spielen”, sagte Gauff nach ihrem elften Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier in Serie. Der 85-jährige Australier, elffacher Sieger von Grand-Slam-Turnieren, verfolgte die Partie in der nach ihm benannten Arena aus der ersten Reihe. “Danke, dass Sie zu meinem Spiel gekommen sind”, sagte Gauff. Sie spielt nun gegen die ungesetzte Ukrainerin Kostjuk, gegen die russische Qualifikantin Maria Timofejewa 6:2,6:1-Siegerin.

Sabalenka musste gegen Anisimova zwar etwas mehr arbeiten als in den drei Runden zuvor. Am Ende setzte sie sich aber souverän durch. Für die 25-Jährige war es im sechsten Duell mit der Amerikanerin erst der zweite Erfolg. “Ich bin sehr zufrieden mit meinem Level. Ich hoffe, ich kann bis zum letzten Tag hier bleiben.”