Dolphins verlieren bei erstem NFL-Sieg Starspieler Hill

Dienstag, 30. September 2025 | 15:08 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CARMEN MANDATO
Von: APA/dpa

Die Miami Dolphins haben den ersten NFL-Saisonsieg durch eine wohl schwere Verletzung ihres wichtigsten Passempfängers Tyreek Hill teuer bezahlt. Beim 27:21 gegen die weiter sieglosen New York Jets verdrehte sich der Starspieler das Knie nach einem Fang an der Seitenlinie und wurde sofort medizinisch behandelt. Trainer Mike McDaniel berichtete nach dem Sieg im vierten Anlauf von einem ausgekugelten Kniegelenk bei dem 31-jährigen Wide Receiver.

Hill hatte sich die augenscheinlich schwere Verletzung im dritten Viertel zugezogen und bis dahin alle sechs Pässe in seine Richtung für insgesamt 67 Yards Raumgewinn gefangen. Hill gewann mit den Kansas City Chiefs die Super Bowl und hat seit seinem NFL-Debüt 2017 mehr Raumgewinn durch Pässe als jeder andere Profi in dieser Zeit. Quarterback Tua Tagovailoa hatte zwei Touchdown-Pässe, Justin Fields wartet dagegen weiter auf seinen ersten Sieg als Spielmacher der Jets.

