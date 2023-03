Dominic Thiem erhält auch Wildcard für Miami

Der in einer sportlichen Krise befindliche Dominic Thiem kann sich über eine weitere Wildcard freuen: Der 29-jährige Niederösterreicher, der 2020 die US Open gewonnen hat, nach einer Verletzung im Juni 2021 aber um den Anschluss an die Tennis-Spitze kämpft, darf nun auch beim Masters-1000-Turnier in Miami ohne Qualifikation im Hauptbewerb starten. Thiem hatte zuletzt u.a. Wildcards für die US Open, Australian Open, Buenos Aires, Santiago de Chile und Indian Wells erhalten.

In Miami darf auch Ex-US-Open-Siegerin Emma Raducanu mit einer “Freikarte” im Hauptbewerb antreten. Möglich gemacht hat dies der Ex-Spieler und Turnierdirektor James Blake. “Beide Spieler haben gezeigt, dass sie die größten Turniere der Welt gewinnen können und wir freuen uns, sie in Miami begrüßen zu dürfen”, sagte Blake. In Miami wird vom 19. März bis 2. April gespielt.