Dominik Paris hat sich verletzt

Ulten – Die Saison für den Ultner Skistar Dominik Paris ist Radioberichten zufolge vorzeitig vorbei. Beim Super G-Training in Kitzbühel hat er sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Der Sportler will sich in den kommenden Tagen untersuchen lassen, um dann zu entscheiden, welche Behandlung am meisten Erfolg verspricht.

Zu dem Unfall ist es offenbar gekommen, als Paris die Piste locker hinunter rutschte. Ein Ski hat plötzlich gegriffen und das Kreuzband hat der überraschenden Belastung nicht standgehalten.