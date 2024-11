Doppel bringt Entscheidung: Österreich – Ukraine 2:2

Von: apa

Das Doppel muss im Duell von Österreichs Tennis-Frauen mit der favorisierten Ukraine am Sonntagabend im Play-off des Billie Jean King Cups die Entscheidung bringen. Nachdem Sinja Kraus Lesia Zurenko im Eiltempo 6:1,6:1 bezwungen hatte, unterlag Julia Graber bei ihrem ersten Einsatz beim auf neutralem Boden in Texas ausgetragenen Duell Katarina Zawazka 2:6,5:7. Beim Stand von 2:2 ruhten die Hoffnungen in der Folge auf der Paarung Tamira Paszek/Kraus.