Doppel Gardos/Habesohn im WM-Achtelfinale

Die Ex-Europameister Daniel Habesohn/Robert Gardos sind am Montag bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Durban ins Doppel-Achtelfinale eingezogen. Die beiden feierten in der zweiten Doppel-Runde einen 3:0-(8,6,5)-Sieg gegen die Australier Xavier Dixon/Yonghun Lee, um den Einzug ins Viertelfinale geht es gegen die als Nummer zwei gesetzten Südkoreaner Jang Woo-jin/Lim Jong-hoon. Gegen Letzteren war Gardos in der ersten Einzelrunde ausgeschieden.

Im Mixed-Bewerb an der Seite von Sofia Polcanova schaffte Gardos aber den Einzug ins Achtelfinale, wo die als Nummer eins gesetzten Chinesen Sun Yingsha/Wang Chuqin warten. “Wir werden versuchen, das fast Unmögliche zu schaffen”, kündigte Gardos an. Polcanova setzte sich zudem mit der Rumänin Bernadette Szöcs als Nummer vier gesetzt im Sechzehntelfinale gegen das US-Doppel Amy Wang/Rache Sung mit 3:1 durch.

Für Karoline Mischek kam im Frauen-Doppel in Runde zwei mit der Engländerin Ho Tin-Tin mit einem 1:3 (-10,-4,8,-7) gegen die Schwedinnen Christina Källberg/Linda Bergström das Aus.