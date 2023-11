Doppelführung für Österreich bei Segel-EM

Die 49er-Segler Keanu Prettner/Jakob Flachberger und Benjamin Bildstein/David Hussl haben bei der Regatta vor Vilamoura/Portugal in der bereinigten EM-Wertung eine österreichische Doppelführung herausgeholt. Beiden Duos gelang in den drei in verschiedenen Flotten ausgetragenen Leichtwind-Wettfahrten am Donnerstag ein Sieg. Am Freitag folgen weitere Qualifikationsrennen, ehe es für die Top 25 in die Goldflotte geht.

In der Nacra-17-Klasse liegen Lukas Haberl/Tanja Frank unmittelbar vor Laura Farese/Matthäus Zöchling auf Zwischenrang zehn.