Dortmund, Arsenal und Aston Villa im CL-Viertelfinale

Von: apa

Borussia Dortmund hat sich ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League gekämpft. Der kriselnde Vorjahresfinalist setzte sich am Mittwoch mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer im Achtelfinal-Rückspiel bei OSC Lille nach Rückstand noch mit 2:1 (0:1) durch. Das Hinspiel hatte 1:1 geendet. Als Belohnung wartet nun ein Showdown mit dem FC Barcelona. Im Viertelfinale stehen auch Arsenal und Aston Villa. Das Madrider Derby zwischen Atletico und Real ging in die Verlängerung.

Dortmund verschlief den Start im Norden Frankreichs komplett und kassierte ein frühes Slapstick-Gegentor (5.). Nach einem Ballverlust von Karim Adeyemi kam der Ball zwischen den Beinen von BVB-Verteidiger Waldemar Anton hindurch zu Jonathan David. Lilles Stürmerstar traf ebenfalls zwischen die Beine des leicht abfälschenden Nico Schlotterbeck – und auch Dortmunds Goalie Gregor Kobel kassierte ein böse aussehendes “Gurkerl”. Für David war es bereits das siebente Saisontor in der Königsklasse.

Elferpfiff bescherte Dortmund Wende

Dortmund ließ bereits in der ersten Hälfte mehrere gute Ausgleichschancen liegen. Serhou Guirassy brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unter (20.), Pascal Groß traf per Kopf die Oberkante der Latte (45.+1). Nach der Pause half ein glücklicher Elferpfiff: Nach einem höchstens minimalen Stoß des Ex-Dortmunders Thomas Meunier an Guirassy verwertete Emre Can (54.). Für die Entscheidung sorgte Maximilian Beier, der den Ball nach Zuspiel von Guirassy sehenswert unter die Latte knallte (65.). Adeyemi hatte kurz zuvor Aluminium getroffen (63.). Im Finish drängte Lille vergeblich auf den Ausgleich. Sabitzer spielte im Mittelfeld durch.

Die Partie war bereits nach acht Minuten wegen des muslimischen Fastenmonats für eine 60-sekündige Trinkpause unterbrochen worden. Die Sonne war kurz nach Spielbeginn untergegangen. Gläubige Muslime verzichten während des Ramadans von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf jegliche Nahrungsaufnahme.

Arsenal und Aston Villa ungefährdet

Die englischen Clubs Arsenal und Aston Villa hatten vor einer Woche mit deutlichen Auswärtssiegen den Grundstein zum Aufstieg gelegt und fixierten diesen nun zu Hause. Arsenal kam nach dem 7:1 im Hinspiel bei PSV Eindhoven zu Hause mit einer Rotationself zu einem 2:2. Oleksandr Zinchenko (6.) und Declan Rice (37.) brachten die Londoner zweimal in Führung, Ivan Perisic (18.) und Couhaib Driouech (70.) gelang für den niederländischen Meister jeweils der Ausgleich.

Arsenal steht wie im Vorjahr in der Runde der letzten acht Teams. Aston Villa dagegen erreichte diese Phase im wichtigsten europäischen Clubbewerb zum ersten Mal seit 1983. Der Traditionsclub aus Birmingham gewann nach dem 3:1 im Hinspiel bei Club Brügge zu Hause 3:0. Belgiens Meister schwächte sich mit Rot für Kyriani Sabbe wegen einer Notbremse gegen Marcus Rashford früh selbst (17.). Die Tore für Villa erzielten Marco Asensio (50., 61.) und Ian Maatsen (57.). Die Engländer bekommen es im Viertelfinale nun mit Paris Saint-Germain zu tun.