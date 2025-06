Dortmund holt bei Club-WM mit 4:3 gegen Sundowns ersten Sieg

Von: apa

Borussia Dortmund hat bei der Fußball-Club-WM den ersten Sieg angeschrieben. Der deutsche Bundesligist setzte sich am Samstag in Cincinnati gegen die Mamelodi Sundowns nach einer Vorstellung mit Höhen und Tiefen mit 4:3 (3:1) durch. Der beim torlosen Remis gegen Fluminense in der Startelf gestandene Marcel Sabitzer stand beim BVB ab der 63. Minute auf dem Rasen. Neuzugang Jobe Bellingham erzielte gegen Südafrikas Serienmeister seinen ersten Treffer im Dortmunder Trikot.

Die Sundowns holten in der Heimat zuletzt achtmal in Folge den Titel. Der Außenseiter überraschte bei deutlich über 30 Grad Celsius um 12.00 Uhr Ortszeit zunächst. Der Brasilianer Lucas Ribeiro (11.) setzte gegen unsortierte Dortmunder an der Mittellinie zum Solo an und war nicht zu stoppen. Mamelodis Keeper Ronwen Williams bescherte der Borussia aber den raschen Ausgleich, Felix Nmecha (16.) war nach einem Patzer des Schlussmanns zur Stelle. Nach Toren von Serhou Guirassy (34.) und Bellingham (45.) kurz vor dem Pausenpfiff schien die Partie nun klar für den Favoriten zu laufen.

Noch einmal Spannung im Finish

Dortmund baute den Vorsprung nach einer von Khuliso Mudau ins eigene Tor abgefälschten Hereingabe nach einer Stunde auf 4:1 aus, ließ aber danach die Zügel schleifen – und sollte in einem von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägten Spiel noch um den sicher geglaubten Dreier bangen. Iqraam Rayners (62.) und Lebo Mothiba (90.) verkürzten noch für das Team aus Pretoria.

Nach vier Punkten aus zwei Spielen spielt Dortmund zum Abschluss der Gruppenphase am Mittwoch (21.00 Uhr) erneut in Cincinnati gegen Ulsan aus Südkorea.