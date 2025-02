Dortmund nach 0:0 gegen Sporting im CL-Achtelfinale

Von: apa

Borussia Dortmund steht im Achtelfinale der Fußball-Champions-League. Den Deutschen reichte nach dem 3:0-Auswärtssieg in der Vorwoche gegen Sporting Lissabon ein Heim-0:0 gegen die Portugiesen, um den Einzug in die Runde der letzten 16 zu fixieren. Marcel Sabitzer wurde bei den Hausherren am Mittwoch in der 89. Minute ausgetauscht und sah die einzige Gelbe Karte der Partie.

Der ÖFB-Internationale scheiterte in der 27. Minute an Sporting-Goalie Rui Silva und hatte kurz vor der Pause über die Latte geschossen. Die beste Chance des zuletzt kriselnden BVB ließ Serhou Guirassy aus, er scheiterte mit einem Elfmeter an Rui Silva (59.). Für Dortmund geht es im Achtelfinale gegen Aston Villa oder Lille, die Auslosung erfolgt am Freitag.