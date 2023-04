Dortmund nur 1:1 in Bochum – Bayern winkt Platz eins

Borussia Dortmund hat sich im Kampf um den deutschen Fußball-Meistertitel einen möglicherweise folgenschweren Patzer geleistet. Der BVB kam am Freitagabend auswärts gegen den Tabellen-15. VfL Bochum nicht über ein 1:1 hinaus und liegt damit nur zwei Punkte vor dem FC Bayern. Die Münchner würden mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Schlusslicht Hertha BSC Platz eins übernehmen und könnten in diesem Fall wieder aus eigener Kraft Champion werden.

Anthony Losilla brachte die Bochumer, bei denen Kevin Stöger durchspielte, in der fünften Minute in Führung. Der Ex-Salzburger Karim Adeyemi sorgte bereits zwei Minuten später für den Ausgleich. In der Folge kämpften die Dortmunder verbissen, aber vergeblich um den Sieg und vergaben einige gute Chancen.

Große Aufregung herrschte in der 90. Minute. Ein Tor von Mats Hummels wurde wegen einer sehr knappen Abseitsstellung aberkannt, kurz zuvor war in derselben Aktion ein Schuss von Niklas Süle am Arm von Stöger gelandet. Es gab jedoch keinen Elfmeter.