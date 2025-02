Dortmund rutscht mit 0:2 in Bochum tiefer in nationale Krise

Von: apa

Borussia Dortmund hat das Derby beim stark abstiegsbedrohten VfL Bochum verloren und rutscht immer tiefer in die Krise. Das Team von Neo-Trainer Niko Kovac unterlag dem Revier-Rivalen am Samstag verdient mit 0:2 (0:2). Vier Tage nach dem Sieg in der Champions League bei Sporting Lissabon leistete sich der nur elftplatzierte BVB defensive Patzer und war vorne harmlos. Marcel Sabitzer wurde zur Pause ausgewechselt.

Einen Sieg gab es für Ralph Hasenhüttls Wolfsburger mit einem 2:1 in Stuttgart, auch Mönchengladbach siegte bei Union Berlin mit 2:1. Der SC Freiburg holte mit einem 1:0 bei St. Pauli ebenfalls einen Auswärtssieg und ist nun vor Stuttgart Fünfter.

BVB stolpert weiter durch die Liga

Das Szenario einer Saison ohne internationalen Startplatz wird für Dortmund immer realistischer. In den vergangenen sechs Ligaspielen hat die Borussia nur einmal drei Punkte geholt. Bochum gab zumindest vorübergehend den letzten Platz an Holstein Kiel ab. Vor 26.000 Zuschauern erzielte Georgios Masouras (33., 35.) beide Bochumer Tore. Erst drückte er den Ball nach Vorarbeit von Philipp Hofmann über die Linie, dann nutzte er einen haarsträubenden Dortmunder Abwehrfehler aus. Niklas Süle wollte den Ball zu Torhüter Gregor Kobel zurückspielen, Masouras lief den Rückpass jedoch ab und traf. Für Sabitzer war zur Pause Schluss, Kovac holte Österreichs Teamspieler vom Feld. Der Steirer wurde zuletzt beim 3:0 in Lissabon für sein “lustloses Auftreten” (Bild-Zeitung) kritisiert.

Gladbach mit Kevin Stöger in der Startelf gelang erstmals in der Club-Historie ein Sieg an der Alten Försterei in Berlin. Lukas Ullrich (10.) und Tim Kleindienst mit seinem 14. Saisontor (26.) trafen für die Borussia, die mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen auf Europacup-Kurs ist. Für die Berliner konnte Andrej Ilic mit einem umstrittenen Foulelfmeter nur verkürzen (63.). Christopher Trimmel fehlte der Union aufgrund einer Gelb-Sperre, Leopold Querfeld kam zur Halbzeit ins Spiel.

Freiburg jubelt spät, Wolfsburg dreht Partie

In Hamburg blamierte sich Freiburgs Vincenzo Grifo mit einem verschossenen Foulelfmeter kurz vor der Pause, er chippte den Ball in die Mitte, doch Pauli-Keeper Nikola Vasilj blieb einfach stehen und griff sich den Ball. Ein spätes Tor von Christian Günter (88.) bescherte den Freiburgern aber doch noch den Sieg. Philipp Lienhart spielte beim Sportclub durch, Junior Adamu saß auf der Bank. Der zuletzt erkrankte Michael Gregoritsch stand noch nicht im Aufgebot.

72 Minuten brauchte Stuttgart, ehe Nick Woltemade mit einem sehenswerten Tor für die Führung sorgte. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer, Tiago Tomas (77.) und Mohammed Amoura per Handelfmeter (87.) drehten das Spiel komplett. Patrick Wimmer holte den Strafstoß für seine Elf heraus, sein Schuss traf den ausgestreckten Arm von Josha Vagnoman.