Double-Double von Jakob Pöltl bei Niederlage der Spurs

Jakob Pöltl hat am Montag (Ortszeit) beim 115:132 der San Antonio Spurs gegen die Sacramento Kings in der National Basketball Association (NBA) zum siebenten Mal in der laufenden Saison und zum 16. Mal insgesamt ein Double-Double erreicht. Der 25-jährige Center aus Wien verzeichnete 17 Punkte und elf Rebounds (sieben offensiv). Zudem standen für ihn zwei Assists und drei Blocks in 31:56 Einsatzminuten zu Buche.

Im ersten von zwei Duellen binnen 48 Stunden mit dem Team aus der Hauptstadt Kaliforniens hatten sich die Spurs im zweiten Viertel einen Rückstand eingehandelt, der im dritten Abschnitt bis auf 19 Punkte anwuchs und nicht mehr aufzuholen war. Pöltl erzielte elf seiner 17 Zähler bereits in den ersten zwölf Minuten der Partie. “Wir haben offensiv solide gespielt, konnten sie (die Kings, Anm.) aber am anderen Ende nicht stoppen”, kommentierte er die Pleite, bei der Dejounte Murray mit 23 Punkten, davon 21 vor der Pause, der beste Scorer der Texaner war. Sacramento feierte den fünften Sieg en suite.

Zum bereits sechsten Mal hintereinander war NBA-Leader Utah Jazz beim 114:75 gegen die Cleveland Cavaliers erfolgreich. Auf ebenfalls sechs Siege bauten die L.A. Clippers ihre Serie durch ein 129:105 im Spitzenspiel gegen die Milwaukee Bucks aus. Das Team aus Los Angeles verwertete 19 Distanzwürfe und hatte vier Spieler in den Reihen, die 20 oder mehr Punkte erzielten. Topscorer war Marcus Morris (25). Giannis Antetokounmpo markierte 32 Zähler für die Bucks, die zum dritten Mal in Folge verloren.

Russell Westbrook führte Nachzügler Washington Wizards mit 35 Punkten, 21 Assists und 14 Rebounds zu einem 132:124 gegen die Indiana Pacers. Es war das 16. Triple-Double des Guards in dieser Saison. NBA-Vizemeister Miami Heat gewann nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge bei den New York Knicks mit 98:88. Stephen Curry, der fünf Spiele verletzungsbedingt verpasst hatte, kehrte mit 32 Punkten aufs Parkett zurück. Die Golden State Warriors, die vier Niederlagen hintereinander zu Buche stehen hatten, bezwangen die Chicago Bulls mit 116:102.

NBA-Ergebnisse vom Montag: San Antonio Spurs (17 Punkte, elf Rebounds, drei Blocks in 31:56 Minuten von Jakob Pöltl) – Sacramento Kings 115:132, Washington Wizards – Indiana Pacers 132:124, Boston Celtics – New Orleans Pelicans 109:115, Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves 112:107, New York Knicks – Miami Heat 88:98, Detroit Pistons – Toronto Raptors 118:104, Houston Rockets – Memphis Grizzlies 110:120, Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 106:127, Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 114:75, Golden State Warriors – Chicago Bulls 116:102, L.A. Clippers – Milwaukee Bucks 129:105.