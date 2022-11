Draisaitl baut Scorerpunkte-Serie bei Oilers-Sieg aus

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat im elften NHL-Spiel in Serie mindestens einen Scorerpunkt geschafft und mit den Edmonton Oilers ein 4:2 gegen die Florida Panthers geholt. In den vergangenen elf Spielen sammelte er insgesamt 20 Scorerpunkte, sieben durch Tore und 13 durch Vorlagen. Die Oilers hatten zuletzt aber Probleme und vier von fünf Spielen in der nordamerikanischen Profiliga verloren.

Die Ottawa Senators hatten mit einem 4:1-Erfolg über die Philadelphia Flyers ihre zuletzt sieben Spiele dauernde Niederlagen-Serie beendet. Dafür erhöhten die New Jersey Devils ihre Siegesserie mit einem 4:2-Heimsieg über die Arizona Coyotes schon auf neun. Zwei der insgesamt 13 Samstag-Spiele der NHL wurden erst in der Overtime entschieden: Die Montreal Canadiens besiegten die Pittsburgh Penguins daheim mit 5:4, die New York Islanders setzten sich gegen die Blue Jackets aus Columbus mit 4:3 durch.

Österreich-Legionär Marco Rossi spielt wieder in der Nacht auf Montag (MEZ), wenn seine Minnesota Wild die San Jose Sharks empfangen.