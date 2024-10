Draper erster Wien-Halbfinalist, auch Erler/Miedler weiter

Von: apa

Der Brite Jack Draper hat sich am Freitag bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle den ersten Halbfinalplatz geholt. Der 22-Jährige schaltete im ersten Viertelfinale des ATP500-Turniers den Tschechen Tomas Machac mit 6:3,3:6,6:1 aus. Draper spielt am Samstag gegen den topgesetzten deutschen Weltranglistendritten Alexander Zverev oder den auf Position sechs eingestuften Italiener Lorenzo Musetti um einen Finalplatz. Weiter dabei sind auch Alexander Erler/Lucas Miedler.

Die Wien-Sieger 2022 setzten sich in ihrem Viertelfinale am Neben-Court am Heumarkt gegen den Italiener Luciano Darderi und den Argentinier Mariano Navone mit 6:3,6:3 durch. Der Tiroler Erler und der Niederösterreicher Miedler sind seit der Rückkehr Miedlers aus einer Verletzungspause gemeinsam in sechs Partien noch ungeschlagen. In der vergangenen Woche war ihnen der Turniersieg beim ATP250-Event in Antwerpen gelungen. Im Halbfinale spielt das Wildcard-Duo am Samstag (13.00 Uhr) gegen das drittgereihte Gespann Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR).

“Generell sind für uns die Wochen in Kitzbühel und Wien immer extrem besonders für uns”, meinte Miedler. “Vor Heimpublikum spielen wir immer gut, immer gerne.” Sie würden sich nun auf ihren Erstauftritt in dieser Woche in der Stadthalle freuen. “Wir lassen uns gerne von den Fans beflügeln.” Erler fand den Vorstoß unter die letzten vier Paare “mega-geil. Wir werden wieder Vollgas geben, die Zuschauer mitnehmen und einfach genießen.” Die ersten Finalisten stehen mit dem Briten Neil Skupski und dem Neuseeländer Michael Venus übrigens schon fest.

US-Open-Halbfinalist Draper gewann ein über zwei Sätze recht ausgeglichenes Match nach 2:07 Stunden durch eine klare Dominanz im entscheidenden Durchgang. “Das Match war auf einem hohen Niveau, es gab viele Höhen und Tiefen für uns beide”, meinte der auf Weltranglistenplatz 18 liegende Sieger. Im Head-to-Head mit dem 24-jährigen Machac auf Tour-Level-Ebene erhöhte Draper auf 2:1, alle drei Partien fanden heuer statt. Zuletzt hatte der nun zum achten Mal auf der Tour in ein Halbfinale vorgestoßene Brite den Tschechen auch im US-Open-Achtelfinale besiegt.