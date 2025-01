Drei Norweger im Wengen-Slalom vorne – Schwarz Siebenter

McGrath glückten in Wengen zwei gute Läufe

Von: apa

Der Ski-Weltcup-Slalom in Wengen hat einen norwegischen Triple-Sieg gebracht. Atle Lie McGrath setzte sich am Sonntag vor seinen Landsleuten Timon Haugan und Henrik Kristoffersen durch. Die österreichische Slalom-Mannschaft blieb auch im siebenten Rennen der Saison ohne Podestplatz. Marco Schwarz erreichte als Siebenter trotz leichter Verkühlung allerdings sein mit Abstand bestes Slalom-Ergebnis seit seinem Comeback in Val d’Isere.

Kaum einer blieb im zweiten Durchgang ohne Probleme. Für Manuel Feller, der wie Schwarz in den vergangenen Tagen mit einer Verkühlung gekämpft hatte, reichte es zum achten Platz. Fabio Gstrein fiel vom neunten Rang nach dem ersten Durchgang auf Position 14 zurück, Dominik Raschner belegte den 16. Platz. Michael Matt wurde 21. und Adrian Pertl 24. Die beiden Vorarlberger Johannes Strolz und Christian Hirschbühl schieden bereits am Vormittag aus.