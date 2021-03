Ducati-Pilot Bagnaia sichert sich erste MotoGP-Pole

Der Italiener Francesco Bagnaia hat sich die Pole Position für das erste MotoGP-Rennen der neuen Saison am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) in Katar gesichert. Der Ducati-Fahrer war bei seiner ersten Bestzeit in einem Qualifying mit neuem Runden-Rekord auf dem Losail Circuit am Samstag Schnellster vor dem Yamaha-Trio Fabio Quartararo, Maverick Vinales und Valentino Rossi.

In der Moto3 geht der Österreicher Maximilian Kofler von Startplatz 16 aus ins Rennen. Der 20-Jährige startet damit zu Beginn seiner zweiten vollen WM-Saison so weit vorne wie nie zuvor. “Die Ausgangsposition ist gut, aber es wird sicher ein harter Fight werden, um an der Spitzengruppe dranzubleiben”, erklärte Kofler.