Düsseldorf gewinnt das Südtirol Summer Classic

Bozen – Finale um den Südtirol Summer Classic in der Sparkasse Arena zwischen dem HCB Südtirol Alperia und der Düsseldorfer EG. Im vorherigen Match von Nachmittag sicherte sich das tschechische Team HC Skoda Plzeň den dritten Platz mit einem 3:2 Erfolg im Penaltyschiessen gegen Ambrì Piotta. Die Weißroten zogen gegen einen starken Gegner den Kürzeren, hielten jedoch tapfer mit. Allerdings ging Bozen mit den Torchancen etwas leichtfertig um, den Rest besorgte ein gut aufgelegter Hane im Düsseldorfer Kasten (MVP für DEG). Das deutsche Team gewann somit die zweite Auflage des Südtirol Summer Classic.

Das Spiel. Coach Glen Hanlon standen dieselben Cracks wie in der letzten Begegnung gegen Ambri mit Ausnahme des angeschlagenen Goalies Harvey, der als Starting Goalie durch Andy Bernard ersetzt wurde, zur Verfügung. Als Backup half wie schon öfters Frederic Cloutier vom HC Meran aus. Out daher weiterhin Di Perna, Hults C. und Miceli.

Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da lagen die Gäste bereits in Führung: Eham spielte einen Rückpass auf den im hohen Slot freistehenden McCrea, der Bernard in der hohen Ecke erwischte. Anschließend stoppte der Bozner Goalie einen Sololauf von Harper, auf der Gegenseite konnten die Foxes beim ersten Powerplay des Matches nicht überzeugen. Die Weißroten kamen nur langsam in Fahrt, bei einem Duett mit Dalhuisen wurde Hults im letzten Moment abgedrängt und nach einem Schuss aus dem Bullykreis von Culkin fand der Rebound keinen Abnehmer. Kurz vor Drittelende bot sich McClure die beste Gelegenheit für die Talferstädter: bei einem schnellen Konter rettete Hane im letzten Moment im Spagat und schnappte sich auch den Rebound.

Bozen riskierte sofort zu Beginn des mittleren Abschnittes in Überzahl den zweiten Treffer der Gäste: Harper zog nach einem Abspielfehler der Hausherren auf und davon, Bernard war zur Stelle. Nach einem Blueliner von Valentine, mit dem Hane seine Probleme hatte, spazierte auf der Gegenseite MacAuley seelenruhig durch die weißrote Defensive, wurde nicht angegriffen und zog aus dem hohen Slot zum 2:0 ab. Im Anschluss bot sich den Foxes die große Gelegenheit auf den Anschlusstreffer: Eham kassierte eine 2+2 Strafe und anschließend landete auch noch Harper in der Kühlbox. Bozen versuchte es mit mehreren Weitschüssen, die allesamt am Tor vorbeigingen und die gute Chance wurde somit nicht genutzt. Zuerst ließ sich der Düsseldorfer Torhüter von einer Direktabnahme von Halmo nicht überraschen, dann klingelte es nach elf Minuten im Kasten der DEG: nach einem Querpass von Hults drückte Gazley den Abpraller eines Verteidigers zum Anschlusstreffer über die Linie. Nach einem Distanzschuss von Miglioranzi und einem Versuch aus spitzem Winkel von Mantenuto, erhöhte Düsseldorf kurz vor Drittelende im Powerplay durch einen nicht Schuss von Barta aus mittlerer Distanz.

Die ersten Minuten des Abschlussdrittels gehörten eindeutig den Weißroten, die auf den Anschlusstreffer drängten, die gut gestaffelte Defensive von Düsseldorf ließ aber nur wenig Spielraum. Bei einem Gegenstoß war Hults zu eigensinnig, er zog selbst ab, anstatt den mitgelaufenen Frattin anzuspielen, der kurz darauf allein an Hane scheiterte. Nach einem Fehlpass der gegnerischen Defensive kam Frigo aus dem hohen Slot frei zum Schuss, wieder hatte der Goalie der Gäste etwas dagegen. Im Gegenzug sorgte Gogulla für die endgültige Entscheidung: nach einem Querpass von Fischbach netzte er unhaltbar ein. Vier Minuten vor Spielende erzielte Gazley (MVP für Bozen) bei einer zeitversetzten Strafe Treffer Nummer zwei auf Rebound nach Schuss von McClure. Bereits drei Minuten vor dem Schlusspfiff nahm Hanlon seinen Torhüter vom Feld, durch eine Strafe gegen Düsseldorf hatten die Weißroten zwei Feldspieler mehr auf dem Eis. Umsonst, der Gegner ließ nichts mehr anbrennen und erzielte durch Gogulla noch das Empty Net Goal.

Frank Co. sind das nächste Mal am 8. September in der Intercable Arena und am 10. September in der Sparkasse Arena gegen den HC Pustertal im Einsatz, dabei wird der Alperia Cup ausgespielt.

HCB Südtirol Alperia – Düsseldorfer EG 2:5 (0:1 – 1:2 – 1:2)

Die Tore: 02:19 Alec McCrea (0:1) – 23:08 Brendan O‘Donnell (0:2) – 31:01 Dustin Gazley (1:2) – 39:49 PP1 Alexander Barta (1:3) -50:46 Philipp Gogulla (1:4) – 56:25 Dustin Gazley (2:4) – 59:36 EN SH1 Philipp Gogulla (2:5)

Schiedsrichter: Lazzeri, Virta / Cristeli, Rigoni

Zuschauer: 1.545