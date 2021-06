Duett Alexandri startet stark in Olympia-Qualifikation

Die Österreicherinnen Eirini und Anna-Maria Alexandri haben einen ausgezeichneten Start in die Olympia-Qualifikation der Synchronschwimmerinnen geschafft. Die 23-Jährigen kamen am Samstag in Barcelona in der Technischen Duett-Kür überlegen auf den ersten Platz, nachdem sie zuvor auch im Vorkampf der Freien Kür souverän die Besten gewesen waren.

In der Technischen Kür lagen die Schwestern mit 90,5721 fast drei Punkte vor den Weißrussinnen Wasilina Chandoschka/Daria Kulagina (87,5620) an der Spitze. In der Freien Kür bestreiten die Top Zwölf von 23 Paaren am Sonntag (15.00 Uhr) das Kür-Finale, das gemeinsam mit dem Technik-Finale über die Endwertung entscheidet. Die besten sieben Paare lösen Tickets für die Spiele in Tokio.