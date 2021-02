Eder/Hauser in Single-Mixed-Staffel WM-Sechste

Simon Eder und Lisa Hauser haben die zweite gemeinsame Medaille bei der Biathlon-WM in Pokljuka verpasst. Das ÖSV-Duo, das mit Dunja Zdouc und David Komatz als Mixed-Quartett Silber erobert hatte, musste sich in der Single-Mixed-Staffel am Donnerstag mit dem sechsten Rang begnügen. Antonin Guigonnat und Julia Simon holten Gold für Frankreich vor Titelverteidiger Norwegen mit Johannes Thingnes Bö und Tiril Eckhoff sowie den Schweden Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg.

Von: apa