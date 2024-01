Egle kürt sich auf Heimbahn zur Europameisterin

Rodlerin Madeleine Egle hat sich am Samstag in Innsbruck-Igls zur Europameisterin im Einsitzer gekürt. Die Tirolerin verteidigt auf der Heimbahn ihre Halbzeitführung erfolgreich, sie setzte sich in dem Rennen, das auch zum Weltcup zählt, vor den Deutschen Julia Taubitz (+0,024 Sek.) und Anna Berreiter (+0,239) durch. Lisa Schulte landete auf Tagesrang fünf, und wurde EM-Vierte. Es warten am Samstag noch die Medaillenentscheidungen bei den Doppelsitzern Männer und Frauen.

Damit wendete der ÖRV schon im ersten Rennen eine medaillenlose EM wie 2023 in Sigulda ab.