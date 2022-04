Mals – Die VSS/Raiffeisen Kinderolympiade am Samstag, 2. April in Mals war ein voller Erfolg. Mit insgesamt 15 Mannschaften und rund 90 Kindern wurde ein neuer Teilnehmerrekord erreicht. Das erfolgreichste Team kam vom ASV Mals.

Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer. Von einem Badminton-Athleten wird viel abverlangt und um diese Vielseitigkeit zu fördern, veranstaltet der VSS seit einigen Jahren die VSS/Raiffeisen Kinderolympiade. Bei der letzten Ausgabe am Samstag, 2. April in der Sportoberschule Mals konnten die Kinder wieder verschiedene Spiele und Übungen meistern. Mit rund 90 teilnehmenden Kindern im Alter zwischen sechs und elf Jahren wurde dabei auch ein neuer Teilnehmerrekord erreicht.

In sieben Disziplinen (Schnelligkeit, Koordination, Seilspringen, Aufschlag, Zielwerfen, Badmintonspielen und Ausdauerlauf) traten 15 Mannschaften gegeneinander an und sorgten dafür, dass der austragende Verein, der ASV Mals alle Hände voll zu tun hatte. Die Begeisterung und Freude konnte man den Kindern die gesamte Veranstaltung über direkt anmerken und die Mannschaften gingen motiviert in das Turnier, spannende aber immer faire Wettkämpfe waren die Folge. Soviel Enthusiasmus kam natürlich auch beim VSS-Badminton Referenten Norbert Spornberger und dem Sektionsleiter des ASV Mals Badminton, Stefan De March, bestens an.

Sieger waren am Ende im Sinne des VSS aber alle Teilnehmer. Jedes Kind erhielt ein kleines Osternest mit Leckereien und zum Schluss gab es nur strahlende Gesichter und zufriedene Betreuer und Trainer. „Es war ein Badminton-Fest für die Kinder. Nach über zwei Jahren konnten wir endlich wieder eine VSS/Raiffeisen Kinderolympiade veranstalten. Man hat es den Kindern redlich angemerkt, dass sie voller Freude und Motivation dabei waren“, erklärte die Koordinatorin des ASV Mals, Claudia Nista.