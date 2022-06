Ein Tag der Familien

Mals – Mit 54 Teams aus vier Vereinen war die diesjährige VSS/Raiffeisen Badminton-Familytrophy am Samstag, 11. Juni in Mals ein voller Erfolg. Dank der guten Organisation des ASV Mals wurde der Tag zu einem wahren Familienfest.

Ganze 54 Familienpaarungen waren der Einladung von VSS-Badminton-Referent Norbert Spornberger und Organisatorin Claudia Nista in die Großraumturnhalle der Oberschule Mals gefolgt. Das gemeinsame Ziel der VSS/Raiffeisen Familytrophy: Nicht die Ergebnisse, sondern der Spaß an der Bewegung und am Sport stehen im Mittelpunkt.

Das Team des ASV Mals hat wieder mit einer perfekten Organisation überzeugt und meisterte sei es die Turnierleitung, sowie das gemeinsame Mittagessen hervorragend. Weiteres Highlight war die anschließende Tombola. „Es ist ein großer Aufwand, aber es lohnt sich immer wieder“, erklärt Turnierleiterin Claudia Nista.

Übersicht der Ergebnisse:

U9

1. Jakob Stauder (Badminton Überetsch)

2. Lena Gruber (ASV Mals)

3. Raphael Telser (ASV Mals)

U11

1. Lea Gitterle (ASV Mals)

2. Jana Stricker (ASV Mals)

3. Janina Kobler (ASV Mals)

U13

1. Mara Stricker (ASV Mals)

2. Franzi Hellrigl (ASV Mals)

3. Noah Thöni (ASV Mals)