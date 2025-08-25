Aktuelle Seite: Home > Sport > Einbruch bei Vuelta bei Vingegaard-Team – Räder gestohlen
Beim Team von Jonas Vingegaard/m. wurde bei der Vuelta eingebrochen

Einbruch bei Vuelta bei Vingegaard-Team – Räder gestohlen

Montag, 25. August 2025 | 11:47 Uhr
Beim Team von Jonas Vingegaard/m. wurde bei der Vuelta eingebrochen
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nur wenige Stunden nach dem Etappensieg von Jonas Vingegaard bei der Vuelta ist bei seinem Team Visma Lease a Bike eingebrochen worden. Aus dem Lastwagen der Mechaniker wurden mehrere Fahrräder gestohlen, wie das Team mitteilte. Der zweifache Tour-de-France-Sieger Vingegaard hatte am Sonntag trotz eines Sturzes die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und auch die Führung im Gesamtklassement übernommen. Der 28-Jährige ist auch der große Favorit auf den Gesamtsieg.

Die 80. Austragung der Vuelta am Samstag war in Italien gestartet. Am (heutigen) Montag wartet mit dem dritten Teilstück von San Maurizio Canavese nach Ceres über 134,6 Kilometer die nächste Etappe auf italienischem Boden. “Unsere Mechaniker arbeiten hart daran, dass das Team für die dritte Etappe bestens vorbereitet ist”, erklärte Vingegaards Team. Den Angaben zufolge hat die Polizei die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
30
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
25
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
17
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
16
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
UIL Südtirol: “Stahlwerk Bozen darf nicht verloren gehen”
14
UIL Südtirol: “Stahlwerk Bozen darf nicht verloren gehen”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 