Eishockey-Ass Raffl wechselt in die Schweiz zu Lausanne

Michael Raffl verlässt nach gut neun Jahren die National Hockey League (NHL) und wechselt in die Schweiz. Der Villacher, der zuletzt für die Dallas Stars spielte und dessen Vertrag dort kürzlich ausgelaufen ist, schließt sich dem Lausanne HC an. Der 33-jährige Stürmer unterschrieb beim National-League-Club einen Zweijahresvertrag. Raffl erzielte in 629 NHL-Partien für die Philadelphia Flyers, die Washington Capitals und die Stars 96 Tore bei 94 Assists.

Erst am Montag war Österreichs Teamspieler Benjamin Baumgartner vom Lausanne HC zum SC Bern abgewandert.