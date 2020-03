Eishockey-B-WM mit Österreich in Slowenien abgesagt

Der Eishockey-Weltverband IIHF hat am Dienstag die Weltmeisterschaft der Division I (Gruppe A) mit Österreich in Ljubljana (Slowenien) abgesagt. Ebenfalls wegen der Coronavirus-Pandemie gestrichen wurde die WM der Division I (Gruppe B) in Kattowitz. Eine Entscheidung über eine mögliche Absage der A-Weltmeisterschaft im Mai in der Schweiz wurde hingegen vertagt.

Die Entscheidung über die Absage der sogenannten B-WM 2020 fiel während einer Telefonkonferenz des IIHF-Vorstands. Österreichs Nationalteam hätte vom 27. April bis 3. Mai in Ljubljana antreten sollen.