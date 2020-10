Beide Dienstag-Spiele der ICE-Liga verschoben

Die Coronavirus-Pandemie hat in der ICE Hockey League zu weiteren Spielverschiebungen geführt. Die Partien von Bratislava gegen den VSV und von Südtirol gegen Salzburg können aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen nicht wie geplant am Dienstag stattfinden, teilte die Liga am Montag mit. Ersatztermine stehen noch keine fest.

Von: apa